МИД Литвы заявил об ужесточении рекомендаций по сотрудничеству с Россией

Литва рассмотрит ужесточение рекомендаций по сотрудничеству с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в эфире национального радио, передает Delfi.

Об ужесточении рекомендаций Литва задумалась после того, как молодежная делегация из литовского города Плугне посетила Россию, где сходила на экскурсии в военные музеи и встретилась с представителями мотоклуба «Ночные волки», отмечает издание.

Линас Линкявичюс заявил, что подобные контакты «необходимы», поскольку Россия является соседом Литвы. Однако он подчеркнул, что «следует помнить о здравом смысле и бдительности».

«Я предлагаю в первую очередь нести ответственность тем, кто напрямую организовывает такие мероприятия и участвует в них. Мы тоже, видимо, ужесточим рекомендации, если не получается на месте самим понять, что происходит и принять решения», — сказал радиостанции Линкявичюс.

По словам главы МИДа, в 35 самоуправлениях Литвы из 60 поддерживают связь с российскими городами. Он отметил, что эти контакты «связывают» страны «десятилетиями», однако «следует внимательно следить за каждым случаем».