Хакеры взломали Ethereum-клиент и украли криптовалюту на $31,7 млн

Хакеры взломали три аккаунта сети Ethereum-клиента Parity и выкрали криптовалюту на сумму более $31,7 млн, сообщает портал Motherboard.
В официальном чате создатель Parity Гэвин Вуд написал, что злоумышленники воспользовались уязвимостью многопользовательских кошельков.
«Это не учебная тревога! Если у вас есть многопользовательский кошелек на базе Parity, выводите средства в безопасное место как можно скорее», — говорится в сообщении. Потом предупреждение разместили в официальном блоге Parity.
Поздне в чате появилось сообщение о том, что хакеры White Hat («белые шляпы», хакеры, специализирующиеся на тестировании компьютерных систем и помощи разработчикам в поиске уязвимостей) работают над устранением проблемы и пытаются защитить многопользовательские кошельки, которые могли оказаться под угрозой.
Ранее, 17 июля, сингапурский Ethereum-стартап Coin Dash заявил, что их сайт был взломан. Как сообщает Motherboard, во время сбора средств на развитие проекта на главной странице сайта появился неправильный адрес для перевода криптовалюты. Руководство проекта сообщило об убытках в размере $7,4 млн.
По данным на 20 июля, курс криптовалюты Ethereum к доллару колебался в районе $207 за 1 ETH.
Ethereum (Эфириум) — платформа для создания децентрализованных онлайн-сервисов на базе блокчейна, работающих на базе умных контрактов (электронного алгоритма, описывающего набор условий, выполнение которых провоцирует события в реальном или цифровом мире). Платформа сделана как единая децентрализованная виртуальная машина; будучи открытой, она позволяет упростить внедрение технологии блокчейн.
Криптовалютами называют электронные платежные средства, учет операций с которыми происходит децентрализованно, на основе заранее установленных правил. Правила (протокол) учета операций с криптовалютами обычно основаны на технологии blockchain (цепочки блоков). Blockchain подразумевает расчет для блока транзакций так называемых контрольных сумм, которые часто используются в компьютерной технике для подтверждения корректности обмена данными.
В blockchain каждый последующий блок данных содержит контрольную сумму предыдущего блока, таким образом исключая возможность изменить блоки данных в середине цепочки блоков. Другим преимуществом технологии blockchain являются низкие риски потери данных из-за распределенности системы. На практике это означает, что на компьютерном диске каждого участника системы хранится своя копия общей базы транзакций, которые синхронизируются друг с другом при формировании очередного блока.
Обработкой транзакций можно заниматься при наличии достаточных компьютерных мощностей, получая за это криптовалюту; этот процесс называется майнингом. Никакой практической пользы от майнинга за пределами сети нет, его единственное предназначение — обеспечивать работу системы и ее безопасность. Сеть открыта для всех желающих.
Самой популярной виртуальной валютой в мире является биткоин. Протокол этой криптовалюты был разработан человеком или группой людей под псевдонимом Сатоси Накамото. В 2008 году под авторством Накамото была опубликована статья Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, в которой описывалась полностью децентрализованная система электронной наличности, не требующая доверия третьим сторонам.
Рыночная капитализация биткоина на данный момент превышает $38,3 млрд. Для криптовалюты Ethereum (второй по объему) этот показатель составляет около $18,7 млрд, на третьем месте — Ripple ($7 млрд).