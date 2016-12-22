Хакеры взломали Ethereum-клиент и украли криптовалюту на $31,7 млн

Хакеры взломали три аккаунта сети Ethereum-клиента Parity и выкрали криптовалюту на сумму более $31,7 млн, сообщает портал Motherboard.

В официальном чате создатель Parity Гэвин Вуд написал, что злоумышленники воспользовались уязвимостью многопользовательских кошельков.

«Это не учебная тревога! Если у вас есть многопользовательский кошелек на базе Parity, выводите средства в безопасное место как можно скорее», — говорится в сообщении. Потом предупреждение разместили в официальном блоге Parity.

Поздне в чате появилось сообщение о том, что хакеры White Hat («белые шляпы», хакеры, специализирующиеся на тестировании компьютерных систем и помощи разработчикам в поиске уязвимостей) работают над устранением проблемы и пытаются защитить многопользовательские кошельки, которые могли оказаться под угрозой.

Ранее, 17 июля, сингапурский Ethereum-стартап Coin Dash заявил, что их сайт был взломан. Как сообщает Motherboard, во время сбора средств на развитие проекта на главной странице сайта появился неправильный адрес для перевода криптовалюты. Руководство проекта сообщило об убытках в размере $7,4 млн.

По данным на 20 июля, курс криптовалюты Ethereum к доллару колебался в районе $207 за 1 ETH.

Ethereum (Эфириум) — платформа для создания децентрализованных онлайн-сервисов на базе блокчейна, работающих на базе умных контрактов (электронного алгоритма, описывающего набор условий, выполнение которых провоцирует события в реальном или цифровом мире). Платформа сделана как единая децентрализованная виртуальная машина; будучи открытой, она позволяет упростить внедрение технологии блокчейн.