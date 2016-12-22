Число жертв ДТП в Курской области выросло до шести человек

Число жертв ДТП в Курской области увеличилось до шести человек, среди погибших пять детей. Семь человек пострадали. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

Ранее, 19 июля, сообщалось, что в результате ДТП погибли пять человек, четверо из которых были детьми. Как отмечается в сообщении, погибшие дети были в возрасте от двух до 14 лет.



Инцидент произошел 19 июля на трассе Курск — Поныри со стороны поселка Камыши. Как рассказали РБК в МВД, около деревни Щетинка водитель Peugeot не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen. Семеро пострадавших были госпитализированы, отметил собеседник РБК.



Как рассказал «РИА Новости» представитель местного МВД, машина Peugeot на момент аварии была переполнена. В ней сидели десять человек. Причем дети ехали в автомобиле без специальных кресел и не были пристегнуты. По словам собеседника агентства, водитель Peugeot живет в городе Курске. Он ездил в Орел к своим родственникам, потом взял их и поехал обратно в Курск.

Представитель МВД отметил, что по нормам в машине могут находиться пять человек. «Да там и физически невозможно пристегнуться, когда столько людей едет», — пояснил собеседник «РИА Новости». Он отметил, что был на месте ДТП и не видел ни одного автокресла.

Как сообщает «Орловский городской портал», за рулем Peugeot был 24-летний мужчина. Порталу рассказали в МВД, что причиной аварии мог быть перегруз автомобиля.

Среди пострадавших водитель и два пассажира Volkswagen, отмечается в сообщении МВД. Также был ранен водитель Peugeot и три его пассажира, в том числе один ребенок. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).