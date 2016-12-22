Россельхознадзор ограничил ввоз мяса и рыбы из Гренландии

Россельхознадзор ограничил поставки мяса и рыбы с ряда предприятий Чили, Гренландии и Аргентины. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Запрет действует с 14 июля.

По данным Россельхознадзора, под запрет попала продукция 16 предприятий Чили: трех по убою и разделке крупного рогатого скота, трех — по производству готовых мясных продуктов и еще десяти рыбных.

Кроме того, ведомство лишило права на поставку продукции четыре предприятия Гренландии, ввозивших в Россию рыбу и морепродукты, а также четыре предприятия Аргентины, которые производят кишечное сырье и занимаются разделкой и хранением свинины и говядины. По данным Россельхознадзора, эти меры были приняты после того, как в ведомство поступили уведомления зарубежных компаний о нарушении указанными предприятиями ветеринарно-санитарных норм.

Ранее, 14 июля, Россельхознадзор ограничил ввоз овощей и фруктов с Мадагаскара. Как сообщала пресс-служба ведомства, теперь овощи и фрукты из этой страны могут ввозиться в Россию только напрямую. Ранее эти продукты отправлялись в Россию «сложными ​логистическими путями через страны Европейского союза».