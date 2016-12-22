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В Малайзии запретили песню Despacito
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В Малайзии запретили песню Despacito
Общество, 11:36
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В Малайзии запретили песню Despacito

Власти Малайзии запретили на государственных телеканалах и радиостанциях песню Despacito, ставшую мировым хитом и побившую накануне абсолютный рекорд по числу прослушиваний на стриминговых сервисах. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Министерство связи страны.

По данным агентства, власти страны приняли решение о запрете музыкальной композиции после жалоб граждан о «непристойном» тексте песни. Запрет не распространяется на частные радиостанции, однако власти призвали такие сервисы прекратить проигрывание композиции из уважения к местным обычаям.

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Накануне, 19 июля, хит Луиса Фонси под названием Despacito установил абсолютный рекорд по числу прослушиваний на стриминговых сервисах. За полгода после выпуска песня с учетом вышедшего в апреле ремикса была прослушана свыше 4,6 млрд раз. Релиз первой версии Despacito состоялся 13 января, когда Universal Music выложила сингл на стриминговые платформы.

Теги: Малайзия , Despacito
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