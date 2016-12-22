Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,42 58,90 EUR Нал. 68,44 67,80 USD Бирж. 59,12 +0,12 EUR Бирж. 67,99 +0,07 USD ЦБ. 59,24 -0,13 EUR ЦБ. 68,28 -0,12 EUR/USD 1,15 -0,00 ММВБ 1952,86 +0,05% РТС 1040,48 -0,25% Brent 49,70 +0,26% DJIA 21640,75 +0,31% Nasdaq 6385,04 +0,64% FTSE 7472,94 +0,57%
В Киеве на парковке торгового центра застрелили россиянина
Лента новостей
Партнер Siemens по производству турбин назначил нового гендиректора 12:21, Бизнес Участника акции 26 марта приговорили к 2,5 годам колонии 12:16, Общество ОДК и «Вертолеты России» определили объем поставок двигателей на пять лет 12:16, Технологии и медиа Госдума разрешила авиакомпаниям отменить провоз бесплатного багажа 12:08, Политика Госдума приняла закон об утверждении президента РАН Путиным 12:01, Общество Как начать бегать: правильный подход 12:00, РБК и Philips Госдума ввела возрастной порог для главврачей и их замов 11:58, Политика Установку памятных знаков в честь Сталина поддержало почти 80% молодежи 11:58, Общество В Малайзии запретили песню Despacito 11:36, Общество В Киеве на парковке торгового центра застрелили россиянина 11:35, Общество Учитель попросил у Фонда кино 90 млн руб. на фильм о Цое 11:20, Общество Выручка X5 Retail Group за полгода выросла на 28% 11:14, Бизнес Советские автомобили проедут на «ГУМ-Авторалли Gorkyclassic — 2017» 11:13, Партнерский материал Совладелец «Юлмарта» предложил перевести поставки на новое юрлицо 11:10, Бизнес Блогер Лапшин приговорен в Азербайджане к трем годам лишения свободы 10:55, Общество СМИ узнали о запрете Кишенева на визиты Рогозина в Молдавию 10:54, Политика Хедж-фонд рассказал о возможных причинах нового финансового кризиса 10:40, Финансы Ведущий Соловьев опроверг участие в съемках предвыборного фильма о Путине 10:36, Политика Гендиректора партнера Siemens по производству турбин отправили в отставку 10:31, Политика СМИ узнали о переходе футболиста «Челси» в «Спартак» 10:27, Спорт Гуцериев попросил ФАС одобрить сделку с акциями Бинбанка 10:25, Финансы Чистая прибыль «Северстали» в первом полугодии снизилась на 43,6% 10:08, Финансы В Госдуме предложили пожизненно сажать за вербовку в террористы 10:01, Общество Сыграли на чувствах: 4 мультисенсорных ресторана и бара 10:00, Стиль Mitsui вложила $3,5 млн в российский сервис доставки еды с рецептами 09:28, Бизнес ЦБ отозвал лицензию у московского банка из первой сотни 08:56, Финансы Трамп заявил о попытке Коми надавить на него компроматом 08:52, Политика Сбербанк создал свою дочернюю микрокредитную компанию 08:48, Бизнес
В Киеве на парковке торгового центра застрелили россиянина
Общество, 11:35
0
В Киеве на парковке торгового центра застрелили россиянина

На парковке торгово-развлекательного центра «Проспект» в Киеве застрелили россиянина. Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на заявление заместителя начальника отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Киеве Яну Неруш.

По данным телеканала, убийство произошло 19 июля около 23:30 мск. Неизвестные расстреляли мужчину из автомата и пистолета, отмечает телеканал. Как сообщила Неруш, на месте убийства полицейские изъяли гильзы калибра 5,45 мм, автомат Калашникова, а также устройство неустановленной марки для отстрела резиновых пуль.

«В настоящее время уже известно, что пострадавший — мужчина 1964 года рождения, уроженец РФ», — заявила Неруш. Она добавила, что, по некоторым данным, убийц было двое. Они скрылись с места преступления на автомобиле.

Информацию о том, что убитый является россиянином, РБК также подтвердили в пресс-службе главного управления Национальной полиции Украины в Киеве.

«У нас есть информация, что он уроженец Российской Федерации», — сообщили в ведомстве

Как заявил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, погибший россиянин сам был убийцей.

«Вчера возле метро «Черниговская» был убит гражданин РФ, который совершил преступление в РФ — убийство, и тут на нашей территории находился. Предполагаем, что скрывался», — сообщил Шевченко.

В пресс-службе Посольства РФ на Украине отказались прокомментировать РБК факт убийства россиянина в Киеве.

Теги: убийство , Киев
Главное
Партнер Siemens по производству турбин назначил нового гендиректора Бизнес
Материалы по теме
МВД Абхазии опубликовало фото подозреваемых в убийстве туриста из России Общество
Абхазия назвала имена подозреваемых в убийстве российского туриста Общество
В Абхазии установили личности убийц российского туриста Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку