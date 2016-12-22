В Киеве на парковке торгового центра застрелили россиянина

На парковке торгово-развлекательного центра «Проспект» в Киеве застрелили россиянина. Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на заявление заместителя начальника отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Киеве Яну Неруш.

По данным телеканала, убийство произошло 19 июля около 23:30 мск. Неизвестные расстреляли мужчину из автомата и пистолета, отмечает телеканал. Как сообщила Неруш, на месте убийства полицейские изъяли гильзы калибра 5,45 мм, автомат Калашникова, а также устройство неустановленной марки для отстрела резиновых пуль.

«В настоящее время уже известно, что пострадавший — мужчина 1964 года рождения, уроженец РФ», — заявила Неруш. Она добавила, что, по некоторым данным, убийц было двое. Они скрылись с места преступления на автомобиле.

Информацию о том, что убитый является россиянином, РБК также подтвердили в пресс-службе главного управления Национальной полиции Украины в Киеве.

«У нас есть информация, что он уроженец Российской Федерации», — сообщили в ведомстве

Как заявил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, погибший россиянин сам был убийцей.

«Вчера возле метро «Черниговская» был убит гражданин РФ, который совершил преступление в РФ — убийство, и тут на нашей территории находился. Предполагаем, что скрывался», — сообщил Шевченко.

В пресс-службе Посольства РФ на Украине отказались прокомментировать РБК факт убийства россиянина в Киеве.