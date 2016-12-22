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Выручка X5 Retail Group за полгода выросла на 28%
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Выручка X5 Retail Group за полгода выросла на 28%
Бизнес, 11:14
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Выручка X5 Retail Group за полгода выросла на 28%

Второй по количеству магазинов российский ретейлер X5 Retail Group, управляющий розничными сетями «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» и «Экспресс», нарастила выручку на 27,7% за первое полугодие 2017 года. Об этом говорится в релизе компании.

Драйвером роста остается «Пятерочка», ее выручка увеличилась на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. худшие результаты у «Экспресса», его выручка сократилась на 9,8%.

На трафик в сетях оказывали давление значительно более холодная температура и большое количество осадкой по сравнению с нормой, говорится в релизе. Но из-за непогоды люди покупали больше товаров в каждый визит. Таким образом, давление на трафик было компенсировано ускорением роста количества покупок в корзине.

За первое полугодие X5 Retail Gorup открыла около 689 новых магазинов, всего на конец июня 2017 года их количество составило 10,5 тыс.

Теги: ретейлер , X5 Retail Group , операционная выручка
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