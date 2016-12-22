СМИ узнали о запрете Кишенева на визиты Рогозина в Молдавию

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии (МИДЕИ) направило письмо в посольство России в Кишиневе с предложением российской делегации отменить свой визит. Фотографии письма, составленного на русском языке, были опубликованы изданием Deschide.md. По данным издания, письмо в посольство направил министр иностранных дел страны Андрей Галбур.

При этом в письме не упоминается имя вице-премьера Дмитрия Рогозина, который должен возглавить российскую делегацию, отмечает издание, «однако очевидно, что это письмо адресовано ему». Президент Молдавии Игорь Додон написал 19 июля в своем Facebook, что обсудил с послом России «ход подготовки визита господина Дмитрия Рогозина, вице-премьера Правительства Российской Федерации, сопредседателя российско-молдавской межправительственной комиссии в Молдову, намеченный предварительно на конец июля». Визит Рогозина обсуждался в рамках разговора о мероприятиях, посвященных 25-летию миротворческой операции в Приднестровье.

В письме МИДЕИ говорится о невозможности пересечения воздушного пространства Молдавии военными самолетами с российской делегацией.

«Молдавские компетентные органы вынуждены отказать в предоставлении разрешения на пролет воздушного пространства Республики Молдова и посадки указанных самолетов ВВС России в аэропортах Кишинева и Тирасполя в силу отсутствия необходимых для этого условий, о которых российская сторона была раннее неоднократно проинформирована», — говорится в документе.

В Министерстве иностранных дел Молдавии также заявили об отсутствии в аэропорте Тирасполя (столицы Приднестровья) «соответствующего механизма контроля» со стороны молдавских компетентных органов «над летной деятельностью».

Кроме того, в письме выражается сожаление по поводу «отсутствия согласованного плана совместных мероприятий, приуроченных к 25-летию подписания Соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова и начала миротворческой операции на Днестре». В Министерстве иностранных дел Молдавии указали, что Кишинев считает «нецелесообразным» проведение таких мероприятий «в одностороннем порядке».

Дмитрий Рогозин отреагировал на сообщения с молдавских СМИ в своем Twitter.

«Я не понял, кто там мне чего запретил. Прилечу обязательно.

Встретимся и с президентом Молдовы, и с руководством ПМР», — написал он.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Рогозина отказались прокомментировать РБК информацию о запрете со стороны МИДЕИ пересечения молдавского воздушного пространства военными самолетами с российскими чиновниками. РБК направил запрос в посольство России в Молдавии. В Министерстве иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова отказались прокомментировать РБК факт направления письма главы МИДЕИ Андрея Галбура послу России в Кишиневе.

Из сообщения на сайте МИД Молдавии следует, что 19 июля вице-премьер и министр иностранных дел и европейской интеграции Андрей Галбур принял посла России Фарита Мухаметшина. Во время своей встречи они обсудили вопросы, которые «стоят на повестке дня молдавско-русских двусторонних отношений» и «обменялись мнениями о праздновании 25-летия проведения миротворческой операции на Днестре», говорится в сообщении МИД.