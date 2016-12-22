Совладелец «Юлмарта» предложил перевести поставки на новое юрлицо

Совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин предложил перевести поставки на новое юридическое лицо, пишут «Ведомости» со ссылкой на трех поставщиков компании.

Собеседник издания, близкий к одному из владельцев ретейлера, сообщил, что новый контракт заключается со структурой, которая не связана ни с «Юлмартом», ни с его акционерами. По информации двух представителей поставщиков, речь идет об ООО «Юлмаркет». Один из партнеров «Юлмарта» рассказал, что заключил договор с этой компанией, однако поставки пока не начал.

Другой поставщик сообщил изданию, что тоже получил предложение о переводе поставок, при этом ему предлагалось заключить контракт с другим юрлицом, название которого он не уточнил.

По словам Костыгина, речь идет о договоре консигнации (один из видов договора комиссии). Он рассказал, что интернет-ретейлер предлагает услуги фулфилмента. Поставщики могут хранить на его складах товар, оплачивая услуги по хранению и обработке. При этом «Юлмарт» может продавать товар на своем сайте, а поставщик — на своем, используя для доставки инфраструктуру интернет-ретейлера.

Костыгин пояснил, что раньше поставки шли через «Юлмарт» и «Юлмарт РСК», а теперь они будут осуществляться через «Юлмаркет». «Нет никаких хитростей», — подчеркнул он.

По информации «Ведомостей», кредиторы «Юлмарта» опасаются, что попытки перевести поставки могут быть направлены на вывод средств и перевод финансовых потоков компании. Опрошенные изданием эксперты отмечают, что беспокойство кредиторов имеет под собой основания, так как владельцы банкротящихся компаний часто пытаются использовать ее ресурсы.

На протяжении 2016 года между акционерами «Юлмарта» продолжался корпоративный конфликт, вызванный разными взглядами на дальнейшее развитие бизнеса. В адрес компании неоднократно направлялись иски от кредиторов. В частности, 7 июля Арбитражный суд столицы вынес постановление в отношении «Юлмарта» о взыскании 782 млн руб. в пользу ООО «Сбербанк Факторинг». Ранее, 8 июня, банк ВТБ подал иск о взыскании с Костыгина 650 млн руб. задолженности. по кредитному договору с «Юлмартом». Структуры бизнесмена контролируют миноритарный пакет интернет-ретейлера, и Костыгин выступал личным поручителем по кредитному договору с банком.

Высший суд французского города Драгиньяна 13 июля удовлетворил требование ВТБ об аресте виллы Костыгина и принадлежавших ему акций компании SCI Symphony K.