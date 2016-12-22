В Госдуме предложили пожизненно сажать за вербовку в террористы

Один из руководителей фракции «Единая Россия» внес в Думу законопроект о пожизненных сроках за вербовку в террористы, а также за финансирование и организацию финансирования терроризма

Фото: Григорий Сысоев / ТАСС

В Госдуму внесен законопроект, вводящий пожизненные тюремные сроки за вербовку в ряды террористов. Об этом РБК сообщили в пресс-службе автора законопроекта, заместителя руководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошева.

Депутат предложил пожизненно наказывать за «организацию совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных ст. 205 (теракт), 205.3 (прохождение обучения в целях террористической деятельности), 205.4 (организация террористического сообщества и участия в нем), 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в ней), ч. 3 и 4 ст. 206 (захват заложника), ч. 4 ст. 211 (угон воздушного судна, сопряженный с совершением теракта)». Также пожизненные сроки парламентарий предлагает за «финансирование и (или) организацию финансирования терроризма».

По словам Шхагошева, «зачастую группу так называемого обеспечения вербовки составляют лица, сочувствующие террористической организации, разделяющие радикальные и экстремистские взгляды». Он добавил, что «отдельную категорию» составляют родственники лиц, «уже активно участвующих в деятельности террористических организаций», а также «родственники осужденных за преступления террористического характера, ликвидированных в ходе контртеррористических операций».

Согласно действующему законодательству, за склонение либо вербовку в террористы предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 500 тыс. руб. либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет. За пособничество террористам действующий Уголовный кодекс предполагает наказание в виде лишения свободы до 20 лет. По мнению Шхагошева, такое наказание является «несоразмерным».

Ранее парламентарий пояснял РБК, что идею законопроекта он согласовал с коллегами по фракции и Госдуме. В пояснительной записке отмечается, что законопроект был направлен на получение официального отзыва в Верховный суд и правительство и «их замечания были учтены».