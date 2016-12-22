Чистая прибыль «Северстали» в первом полугодии снизилась на 43,6%

Чистая прибыль ​сталелитейной и горнодобывающей компании «Северсталь» в первом полугодии 2017 года по международным стандартам финотчетности (МСФО) упала на 43,6%, до $495 млн. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в распоряжение РБК.

За аналогичный период в 2016 году чистая прибыль компании составила $878 млн. Выручка за отчетный период увеличилась на 38,1%, до $3,7 млрд, по сравнению с январем—июнем 2016 года, а показатель EBITDA поднялся на 51,1%, до $1,2 млрд. Рентабельность по EBITDA достигла 32,6 против 29,8% в 2016 году.

​При этом чистая прибыль компании во втором квартале 2017 года по сравнению с предыдущим также снизилась — на 62,1%, с $359 млн до $136 млн. Однако выручка по итогам отчетного периода увеличилась на 9,3%, до $1,931 млн. Общий долг «Северстали» на конец второго квартала «практически не изменился» (0,2%) и составил $2,722 млн. Чистый долг увеличился на 4,9%, до $827 млн.

​ПАО «Северсталь» — вертикально-интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом, говорится на официальном сайте компании. Согласно отчету компании, прибыль «Северстали» за 2016 год составила $5,9 млрд.