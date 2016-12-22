Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,43 58,86 EUR Нал. 68,46 67,79 USD Бирж. 59,19 +0,19 EUR Бирж. 68,05 +0,13 USD ЦБ. 59,24 -0,13 EUR ЦБ. 68,28 -0,12 EUR/USD 1,15 -0,00 ММВБ 1955,46 +0,18% РТС 1040,73 -0,23% Brent 49,67 +0,20% DJIA 21640,75 +0,31% Nasdaq 6385,04 +0,64% FTSE 7464,99 +0,46%
Гуцериев попросил ФАС одобрить сделку с акциями Бинбанка
Лента новостей
Советские автомобили проедут на «ГУМ-Авторалли Gorkyclassic — 2017» 11:13, Партнерский материал Совладелец «Юлмарта» предложил перевести поставки на новое юрлицо 11:10, Бизнес Блогер Лапшин приговорен в Азербайджане к трем годам лишения свободы 10:55, Общество Хедж-фонд рассказал о возможных причинах нового финансового кризиса 10:40, Финансы Ведущий Соловьев опроверг участие в съемках предвыборного фильма о Путине 10:36, Политика Гендиректора партнера Siemens по производству турбин отправили в отставку 10:31, Политика СМИ узнали о переходе футболиста «Челси» в «Спартак» 10:27, Спорт Гуцериев попросил ФАС одобрить сделку с акциями Бинбанка 10:25, Финансы Чистая прибыль «Северстали» в первом полугодии снизилась на 43,6% 10:08, Финансы В Госдуме предложили пожизненно сажать за вербовку в террористы 10:01, Общество Сыграли на чувствах: 4 мультисенсорных ресторана и бара 10:00, Стиль Mitsui вложила $3,5 млн в российский сервис доставки еды с рецептами 09:28, Бизнес ЦБ отозвал лицензию у московского банка из первой сотни 08:56, Финансы Трамп заявил о попытке Коми надавить на него компроматом 08:52, Политика Сбербанк создал свою дочернюю микрокредитную компанию 08:48, Бизнес Банки начали выплаты вкладчикам «Югры» вопреки протесту Генпрокуратуры 08:30, Финансы Сын Трампа выступит в сенате США в рамках слушаний по «российскому делу» 08:20, Политика «Система» заявила отвод судье на процессе по иску «Роснефти» в Башкирии 08:16, Бизнес Легкомоторный самолет экстренно сел на автомагистраль в Нью-Йорке 07:50, Общество Полиция задержала более 150 протестующих в здании конгресса 07:25, Общество Эксперты предсказали первый за пять лет рост российского экспорта оружия 07:12, Экономика В Киргизии в ДТП погибли восемь человек 07:07, Общество СМИ узнали о возможном списании 1 трлн руб. безнадежных долгов россиян 06:51, Общество «Яблоко» оценило затраты России на операцию в Сирии в 140 млрд руб. 06:39, Политика В школьную программу введут уроки о возвращении Крыма 06:06, Общество СМИ узнали об отставке назвавшего преемника Путина общественника 05:45, Общество Трамп и Обама поддержали Маккейна после поставленного ему диагноза 05:05, Политика Трамп рассказал о содержании беседы с Путиным во время ужина на G20 04:44, Политика
Гуцериев попросил ФАС одобрить сделку с акциями Бинбанка
Финансы, 10:25
0
Гуцериев попросил ФАС одобрить сделку с акциями Бинбанка

Компания Hanberg Finance, принадлежащая бизнесмену Михаилу Гуцериеву, просит у Федеральной антимонопольной службы (ФАС) одобрения сделки, по итогам которой она определит условия работы Бинбанка, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на замначальника управления ФАС Лилию Беляеву.

По данным газеты, сейчас Гуцериев контролирует 28,5% акций банка, при этом основная часть — 67,9% — оформлена на компании его племянника Микаила Шишханова (МДМ Банк).

Еще осенью 2015 года Гуцериев и Шишханов сообщали о том, что к концу 2016 года Гуцериев получит контроль над банком. Шишханов пояснил «Ведомостям», что за счет интеграции с МДМ Банком и средств акционеров капитал Бинбанка вырастет до 100 млрд руб. и Гуцериев получит контрольный пакет в объединенном банке.

Кроме того, в сделке может быть заинтересован Центробанк, сообщает газета со ссылкой на двух банкиров, узнавших об этом от сотрудников регулятора, а также на топ-менеджера одного из банков-кредиторов. По данным собеседников «Ведомостей», Гуцериев встречался с первым зампредом Центробанка Дмитрием Тулиным в конце мая, где они обсудили состояние Бинбанка. После этого в банке начались кадровые перестановки.

Источники газеты утверждают, что перестановки произошли после «ссоры Шишханова с Гуцериевым», а также из-за претензий Гуцериева к команде его племянника. Пресс-служба Бинбанка подтвердила «Ведомостям» предстоящий переход контрольных акций Гуцериеву, однако опровергла связь изменений с рекомендациями Центробанка. Представитель ЦБ на запрос газеты не ответил.

Совладелец Бинбанка Микаил Шишханов покинул пост председателя правления кредитной организации 28 мая. Как сообщали представителя банка, Шишханов сосредоточился «на управлении стратегически важными сферами деятельности» промышленно-финансовой группы «Сафмар». Гуцериев в интервью РБК пояснил, что «собственники больше не могут управлять активами», поэтому в банке решили поменять стратегию.

Теги: Бинбанк , Михаил Гуцериев
Главное
Гендиректора партнера Siemens по производству турбин отправили в отставку Политика
Главное
Гендиректора партнера Siemens по производству турбин отправили в отставку Политика
Блогер Лапшин приговорен в Азербайджане к трем годам лишения свободы Общество
ЦБ отозвал лицензию у московского банка из первой сотни Финансы
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку