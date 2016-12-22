Гуцериев попросил ФАС одобрить сделку с акциями Бинбанка

Компания Hanberg Finance, принадлежащая бизнесмену Михаилу Гуцериеву, просит у Федеральной антимонопольной службы (ФАС) одобрения сделки, по итогам которой она определит условия работы Бинбанка, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на замначальника управления ФАС Лилию Беляеву.

По данным газеты, сейчас Гуцериев контролирует 28,5% акций банка, при этом основная часть — 67,9% — оформлена на компании его племянника Микаила Шишханова (МДМ Банк).

Еще осенью 2015 года Гуцериев и Шишханов сообщали о том, что к концу 2016 года Гуцериев получит контроль над банком. Шишханов пояснил «Ведомостям», что за счет интеграции с МДМ Банком и средств акционеров капитал Бинбанка вырастет до 100 млрд руб. и Гуцериев получит контрольный пакет в объединенном банке.

Кроме того, в сделке может быть заинтересован Центробанк, сообщает газета со ссылкой на двух банкиров, узнавших об этом от сотрудников регулятора, а также на топ-менеджера одного из банков-кредиторов. По данным собеседников «Ведомостей», Гуцериев встречался с первым зампредом Центробанка Дмитрием Тулиным в конце мая, где они обсудили состояние Бинбанка. После этого в банке начались кадровые перестановки.

Источники газеты утверждают, что перестановки произошли после «ссоры Шишханова с Гуцериевым», а также из-за претензий Гуцериева к команде его племянника. Пресс-служба Бинбанка подтвердила «Ведомостям» предстоящий переход контрольных акций Гуцериеву, однако опровергла связь изменений с рекомендациями Центробанка. Представитель ЦБ на запрос газеты не ответил.

Совладелец Бинбанка Микаил Шишханов покинул пост председателя правления кредитной организации 28 мая. Как сообщали представителя банка, Шишханов сосредоточился «на управлении стратегически важными сферами деятельности» промышленно-финансовой группы «Сафмар». Гуцериев в интервью РБК пояснил, что «собственники больше не могут управлять активами», поэтому в банке решили поменять стратегию.