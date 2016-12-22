Трамп заявил о попытке Коми надавить на него компроматом

Бывший глава Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймс Коми пытался с помощью компромата надавить на президента США Дональда Трампа, чтобы сохранить должность. Об этом сам Трамп рассказал в интервью The New York Times.

По словам президента США, незадолго до увольнения Коми заявил, что в его распоряжении есть досье, которое содержит компрометирующую информацию на Трампа. В том числе о его «сексуальной авантюре в Москве».

«Когда он принес его мне [досье], я сказал, что это выдуманное барахло», — сказал Трамп.

Отвечая на вопрос, ​пытался ли Коми использовать компромат в качестве рычага для сохранения должности, Трамп заявил, что «думает», что «это так».

Издание отмечает, что сам Коми отказался комментировать данное заявление Трампа.

Джеймс Коми был уволен 9 мая. Дональд Трамп заявил, что Коми «неспособен эффективно руководить» ФБР. В Демократической партии США связывали увольнение Коми с расследованием связей Трампа с Россией.



Трамп называл Коми «пижоном» и «брехуном», заявляя, что тот «работал на публику», когда Трампа обвинили в связях с Россией. Президент США подчеркивал, что не имеет никаких деловых связей с Россией.