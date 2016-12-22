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«Система» заявила отвод судье на процессе по иску «Роснефти» в Башкирии
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«Система» заявила отвод судье на процессе по иску «Роснефти» в Башкирии
Бизнес, 08:16
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«Система» заявила отвод судье на процессе по иску «Роснефти» в Башкирии

АФК «Система» заявила отвод судье Арбитражного суда Башкирии Ирины Нурисламовой на процессе по иску «Роснефти» к АФК на 170,6 млрд руб., сообщает «Интерфакс».

По словам представителя «Системы», для отвода судьи есть «целый спектр оснований». Так, по его словам, «ход судебного процесса» и действия судьи Нурисламовой влекут за собой «нарушение прав и законных интересов ПАО АФК «Система» и АО «Система-Инвест» и «вызывают сомнения в объективности и беспристрастности судьи».

Он также указал, что суд «совершенно формально подходит к разрешению вопроса о вступлении третьих лиц в дело» (цитата по ТАСС). При этом он подчеркнул, что перечисленные нарушения носят «не случайный характер» и могут говорить о том, что судья Нурисламова намерена «разрешить беспрецедентный не только для российской, но и мировой судебной практики спор в пользу истцов как можно скорее и невзирая ни на какие нарушения».

В заседании суда объявлен перерыв в связи с рассмотрением отвода судьи.

Ранее АФК «Система» пожаловалась на действия судьи Арбитражного суда Башкирии в целый ряд инстанций, в том числе и в администрацию президента России и в Верховный суд.

«Система» недовольна тем, что суд не удовлетворил ни одного ее ходатайства, ввел в ее отношении «несоразмерные обеспечительные меры» на 250 млрд руб., провел судебное заседание «в отсутствие аудиопротоколирования» и постоянно «спешит» — на дает времени на подготовку защите компании и сам пренебрегает изучением огромного количества документов на процессе. ​

Ранее «Система» уже заявляла отвод судье Замоскворецкого суда Москвы из-за сомнений в ее беспристрастности и отказа удовлетворить ходатайство компании, но это заявление было отклонено судом, сообщал RNS.

«Роснефть» подала иск к АФК с намерением взыскать ущерб, который, по мнению заявителя, возник вследствие реорганизации башкирских активов «Системой» в 2014 году. Первоначальная сумма требований составляла 106,6 млрд руб., затем «Роснефть» пересчитала ее по новому курсу рубля. Итоговая сумма иска составляет 170,6 млрд руб.

По просьбе «Роснефти» в рамках обеспечительных мер по иску наложен арест на принадлежащие «Системе» и «Системе-Инвест» 31,76% в ПАО «МТС», 100% — в «Медси» и 90,47% в «БЭСК».

«Система» ходатайствовала об отмене обеспечения, а также о предоставлении «Роснефтью» встречного обеспечения по иску «в той же сумме, что и наложенные обеспечительные меры на ответчика». Суд отказал в удовлетворении этих ходатайств.

Теги: АФК «Система» , «Роснефть» , Арбитражный суд Башкирии
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