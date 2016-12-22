Трамп и Обама поддержали Маккейна после поставленного ему диагноза

Дональд Трамп и его жена Мелания пожелали скорейшего выздоровления сенатору Джону Маккейну, у которого была диагностирована опухоль мозга. Соответствующее обращение было опубликовано в Twitter президента США.

Для публикации своего обращения Дональд Трамп использовал официальный аккаунт главы государства. В его персональном Twitter обращение опубликовано не было.

«Сенатор Джон Маккейн всегда был бойцом. Я и Мелания обращаем свои мысли молитвы к сенатору Маккейну,[его жене] Синди и всей его семье. Поправляйся как можно скорее», — говорится в заявлении.

Диагноз, поставленный Маккейну также прокомментировал экс-президент США Барак Обама. «Джон Маккейн — герой Америки и один из храбрейших бойцов, которых я знал. Рак не знает, кто ему противостоит. Задайте болезни жару, Джон», — написал он.

С заявлением в поддержку Маккейна также выступила экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон. «Джон Маккейн — крепкий орешек. Этой ночью мои мысли с Джоном, Синди, их прекрасными детьми и всей их семьей», — выразила она свои чувства.

Опухоль мозга была диагностирована у Джона Маккейна после операции по удалению тромба в глазу. Как сообщили врачи, у сенатора была обнаружена глиобластома — одна из наиболее агрессивных форм рака. В настоящее время врачи и семья Маккейна рассматривают различные варианты лечения, в том числе химиотерапию.