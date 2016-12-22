В Финляндии эвакуировали стадион из-за угрозы теракта

Финнская полиция эвакуировала стадион ​в городе Оулу из-за анонимного предупреждения о теракте. Сталион были вынуждены покинуть 3,5 тыс. болельщиков, говорится в сообщении местной полиции.

Эвакуация была проведена за 10 минут, паники на стадионе не возникло. Часть улиц вокруг стадиона была блокирована. Полиция приступила к поиску взрывоопасных предметов.

В июне полиция Финляндии была вынуждена провести спецоперацию в Хельсинки после получения информации о готовившемся теракте. По информации правоохранительных органов, целью террористов должны были стать популярные туристические достопримечательности города. В центре финской столицы были усилены патрули полиции, а на улицы были направлены кинологи с собаками.