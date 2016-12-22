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CNN узнал о подготовке нового испытания межконтинентальной ракеты в КНДР
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CNN узнал о подготовке нового испытания межконтинентальной ракеты в КНДР
Политика, 01:22
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CNN узнал о подготовке нового испытания межконтинентальной ракеты в КНДР

Разведка США полагает, что власти КНДР готовят новое испытание межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом сообщает CNN со ссылкой на правительственные источники.

Американская разведка выявила подготовку Пхеньяна к новому испытанию с помощью наблюдения со спутников. США засекли тестирование радаров и систем коммуникации, которые северокорейские военные обычно используют при запуске ракет. По данным разведки, новый тестовый запуск может быть произведен через две недели.

Кроме того, разведка США изучает возможность запуска северокорейских ракет с подводных лодок. Как сообщили источники в разведывательной службе, эта технология запуска пока находится в КНДР на начальном уровне.

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Предыдущий ракетный запуск власти КНДР произвели 4 июля. Запущенную тогда ракету армия США отнесла к новому типу. Как заявили в Пентагоне, новая северокорейская ракета оснащена разделяющейся боеголовкой и способна достичь Аляски. 12 июля американские военные провели учения по перехвату ракеты, которая по своим характеристикам аналогична ракетам КНДР. Мишень, как сообщили в Пентагоне, была сбита успешно.

Теги: КНДР , МБР , ракетные испытания
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