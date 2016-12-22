Израильские депутаты осудили отрицание роли СССР в борьбе с нацизмом

Группа депутатов кнессета — израильского парламента, подготовила заявление, осуждающее отрицание в ряде стран Европы Холокоста и роли Красной Армии в борьбе с нацизмом. Текст заявления опубликован на сайте российской Госдумы, вместе с заявлением российских парламентариев в связи с законом о сносе советских памятников в Польше.

Как подчеркивается на сайте Госдумы, оба документа были приняты синхронно. В то же время, в заявлении израильских депутатов принятый в Польше закон прямо не упоминается. Документ, подписанный членами кнессета, подготовлен в форме предложения в повестку дня пленарного заседания Кнессета. «Резкое осуждение осквернения мемориалов жертвам Холокоста и героям Второй мировой войны – солдатам Красной Армии, освобождавшим Европу от фашизма – должно быть озвучено отчетливо каждой страной мира», — говорится в заявлении. Оно было подписано представителями тремя партий — «Еш атид», «Наш дом – Израиль» и «Кулану».

Госдума приняла обращение с к европейским парламентам с просьбой осудить закон о сносе советских памятников в Польше накануне, 19 июля. Решение о сносе памятников и мемориалов в честь солдат Красной армии в российском парламенте назвали проявлением «крайне опасных националистических и реваншистских настроений».

Президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон о запрете коммунистической пропаганды 17 июля. До этого они были одобрены польским парламентом.

Согласно поправкам, в местные власти в Польше получают право принимать решение о сносе памятников, связанных с коммунистическим прошлым. В то же время, этот закон не касается памятников, установленных на кладбищах, и объектов, которые имеют высокую историческую и культурную ценность.