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Савченко рассказала о регистрации своей партии
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Савченко рассказала о регистрации своей партии
Политика, 21:28
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Савченко рассказала о регистрации своей партии

Министерство юстиции Украины зарегистрировало политическую партии депутата Верховной Рады Надежды Савченко «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко». Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

По ее словам, ведомство зарегистрировало ее партию в понедельник, 17 июля, но депутат решила сообщить об этом сегодня, 19 июля. Савченко заявила, что она является лидером и председателем новой политической платформы.

«Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» не является партией созданной для меня или под меня», — сказала Савченко. Депутат подчеркнула, что партия несет цель изменить политическую систему Украины конституционным путем. Она заявила, что, так как партия была названа ее именем, то она несет ответственность, чтобы ее политическое движение не отступалось от своей цели.

«Мы отказываемся сотрудничать с теми, кто привык мыслить по-старому, не поддерживает построение будущего Украины в направлении украиноцентризма и хотят дорваться до власти», — написала Савченко.

О том, что Савченко создала свою партию, сообщало в апреле издание «Страна.ua» со ссылкой на источники, знакомые с ситуации. Как рассказал собеседник агентства, съезд, на котором было принято решения о создании партии, был проведен в Киева в отеле Козацкий на Майдане Незалежности.

Как сообщается на официальном сайте партии Савченко, целью движения является изменение политической системы на Украине, а именно «отношений между государством и обществом, внедрение реальных механизмов влияния общества на представителей власти», проведение референдумов. Под украиноцентризмом партия Савченко понимает положение в стране, когда «гражданин Украины выше государства».Также партия призывает провести перепись населения, инвентаризацию общин и учет земель и природный ресурсов и проводить голосования среди граждан в электронной форме.

В мае в интервью польскому изданию Krytyka Polityczna, Савченко заявила, что ее партия примет участие в парламентских выборах на Украине. Кроме того, депутат Рады не исключила, что будет баллотироваться на пост президента Украины.

Теги: Украина , политические партии , Надежда Савченко
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