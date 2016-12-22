Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,33 58,88 EUR Нал. 68,48 67,85 USD Бирж. 58,97 -0,21 EUR Бирж. 67,95 -0,45 USD ЦБ. 59,24 -0,13 EUR ЦБ. 68,28 -0,12 EUR/USD 1,15 -0,00 ММВБ 1951,89 +0,21% РТС 1043,13 +0,45% Brent 49,49 +1,62% DJIA 21601,98 +0,13% Nasdaq 6381,37 +0,58% FTSE 7430,91 +0,55%
Болгария, Греция, Румыния и Венгрия объединят свои газотранспортные сети
Лента новостей
Полиция будет останавливать автобусы с уставшими водителями 19:52, Общество Россия вошла в пятерку худших в мире стран для пенсионеров 19:51, Экономика В Думе перенесли законопроект о «ложных постах» в соцсетях на осень 19:47, Политика Генпрокуратура опротестовала введение временной администрации в «Югре» 19:39, Финансы В форме от Анастасии Задориной нашли кроссовки Adidas и турецкие сумки 19:30, Бизнес СМИ узнали об обысках в банке бывшего министра энергетики России 19:03, Бизнес Болгария, Греция, Румыния и Венгрия объединят свои газотранспортные сети 19:00, Бизнес Цифровая экономика вошла в список направлений стратегического развития 18:58, Экономика «Система» пожаловалась в Кремль на действия судьи по иску «Роснефти» 18:57, Бизнес Метро Петербурга назвало сроки создания службы транспортной безопасности 18:50, Общество Суд отказал «Аэрофлоту» в иске к производителю SSJ-100 на 2,1 млрд руб. 18:31, Бизнес До потери мантии: за что лишают статуса российских судей 18:29, Мнение МВД начало проверку после акции «Левого блока» у здания Роскомнадзора 18:10, Общество «Манчестер Сити» согласовал трансфер футболиста «Реала» за €35 млн 18:03, Спорт МВД разрешило останавливать автомобилистов вне стационарных постов 18:00, Общество Естественная убыль населения России выросла почти втрое 17:59, Общество Путин поручил заняться вопросом о бесплатных лекарствах льготникам 17:47, Политика В Челябинской области с рельсов сошли два вагона грузового поезда 17:44, Общество «МегаФон» дал скидку пожаловавшемуся абоненту на 982 года 17:40, Общество Госдума одобрила идею сажать на 15 лет за склонение детей к суициду 17:36, Политика Британские власти перенесли срок повышения пенсионного возраста на 7 лет 17:24, Экономика В Думу перевнесут законопроект об удалении ложных постов в соцсетях 17:24, Политика «Рособоронэкспорт» выведет на мировой рынок сверхдальний дрон-шпион 17:14, Бизнес Сотрудников Госдумы обучат по программе «Письменная деловая русская речь» 17:07, Политика Порошенко побывал на линии разграничения Грузии и Южной Осетии 17:06, Политика Издатели учебников попросили ФАС проверить Министерство образования 17:03, Общество Девять сенаторов уйдут из Совета Федерации в сентябре 17:00, Политика В Омске судью в отставке заподозрили в махинациях с материнским капиталом 16:59, Общество
Болгария, Греция, Румыния и Венгрия объединят свои газотранспортные сети
Бизнес, 19:00
0
Болгария, Греция, Румыния и Венгрия объединят свои газотранспортные сети

Газовые компании четырех европейских страны — Болгарии, Венгрии, Греции и Румынии — объединят свои газотранспортные сети. Соответствующий меморандум 19 июля в Бухаресте подписали болгарские Bulgartransgas и ICGD, греческая DESFA, венгерская FGSZ Ltd и румынская SNTG Transgaz, сообщает Минэнерго Болгарии.

Как отмечается в сообщении министерства, документ должен будет способствовать реализации проекта коридора для передачи природного газа в транзитные страны и на европейский рынок, а также в обратном направлении.

В сентябре 2016 года главы министерств энергетики Болгарии, Греции, Венгрии и Румынии приняли декларацию о создании т.н. «Вертикального газового коридора». Проект поможет организовать поставки газа из Каспийского региона в Грецию, Болгарию и Румынию. Газ будет поступать в эти страны из Азербайджана по Трансадриатическому трубопроводу, который планируется как часть проекта Южного газового коридора. Ежегодная транспортная способность «Вертикального газового коридора» должна составить 3–5 млрд куб. м газа.

Тогда же, в сентябре 2016 года, газовые операторы Болгарии, Греции и Румынии подписали меморандум с украинским оператором «Укртрансгаз». Документ касался согласования плана действий о создании между странами газотранспортного коридора.

10 июля болгарский премьер Бойко Борисов заявил, что Болгария будет готова принимать весь российский газ со второй нитки «Турецкого потока» в случае прекращения транзита газа из России через Украину. «Если Россия прекратит качать 3 млрд куб. м через Украину, то мы будем покупать этот объем через «Турецкий поток», — пообещал Борисов (цитата по «Интерфаксу»).

За несколько дней до этого, 5 июля, глава «Газпрома» Алексей Миллер и министр экономического развития Венгрии Петер Сийярто подписали соглашение о присоединении Венгрии к «Турецкому потоку». Поставки российского газа в Венгрию планируют наладить к концу 2019 года, их объем оценивается в 8 млрд куб. м в год.

Теги: газ , Венгрия , Болгария , Греция , Румыния , газотранспортная система
Главное
Генпрокуратура опротестовала введение временной администрации в «Югре» Финансы
Материалы по теме
«Ведомости» узнали о начале укладки второй нитки «Турецкого потока» Политика
Турция договорилась с «Газпромом» о финансировании «Турецкого потока» Экономика
Новак рассказал о 50 км построенного газопровода «Турецкий поток» Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку