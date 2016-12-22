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Суд отказал «Аэрофлоту» в иске к производителю SSJ-100 на 2,1 млрд руб.
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Суд отказал «Аэрофлоту» в иске к производителю SSJ-100 на 2,1 млрд руб.
Бизнес, 18:31
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Суд отказал «Аэрофлоту» в иске к производителю SSJ-100 на 2,1 млрд руб.

Арбитражный суд Москвы отказал «Аэрофлоту» в иске на 2,1 млрд руб. к компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), заявила судья. Об этом сообщает ТАСС.

«Отказать ПАО «Аэрофлот» в иске к акционерному обществу «Гражданские самолеты Сухого» о взыскании 2 млрд 99 млн 884 тыс. 926 руб.», — сказала судья.

В конце мая авиаперевозчик подал иск к ГСС о взыскании около 2,1 млрд руб. по контрактам на поставку первых десяти самолетов Sukhoi Superjet-100. В контракте оговаривалось, что «Аэрофлот» имеет право получить компенсацию от авиапроизводителя, если не получит субсидию из бюджета на уплату лизинговых платежей.

Ранее сообщалось, что 22 мая «Аэрофлот» потребовал у ГСС 576 млн руб, также сославшись на обязательства авиапроизводителя компенсировать отсутствие госсубсидий.

В «Аэрофлоте» эксплуатируется 30 самолетов SSJ-100, поставленных в 2016 году. 18 июля 2017 года «Аэрофлот» договорился с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) при содействии «ВЭБ-лизинга» о поставке в лизинг еще 20 самолетов SSJ-100 к июлю 2018 года. ВТБ заявил о предоставлении кредита ГСС в размере 25 млрд руб. на поставку данной партии.

В декабре 2016 года сообщалось, что «Аэрофлот» отменил несколько рейсов SSJ-100 по требованию Росавиации из-за неполадок. После проверки всех произведенных самолетов в конце декабря в ГСС заявили, что «дефекты не носят системного характера». Однако в январе 2017 года о дефектах машины сообщила авиакомпания «Якутия».

Ближнемагистральный пассажирский самолет SSJ-100 разработан ГСС и пошел в производство в 2008 году. Поставки машин начались в 2011 году. К июлю 2017 года произведено 137 самолетов. Их эксплуатируют российские, армянские, казахские, итальянские, мексиканские, таиландские, ирландские и египетские авиакомпании.

Теги: «Аэрофлот» , SSJ-100
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