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В Челябинской области с рельсов сошли два вагона грузового поезда
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В Челябинской области с рельсов сошли два вагона грузового поезда
Общество, 17:44
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В Челябинской области с рельсов сошли два вагона грузового поезда

В Ашинском районе Челябинской области с рельсов сошли два вагона грузового состава. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС по региону.

Инцидент, как уточнили спасатели, произошел в 14:20 мск. Оба сошедших с рельсов вагона, по данным представителей ведомства, были пустыми.

Как рассказали ТАСС в региональном главке МЧС, в результате аварии никто не пострадал. Причиной происшествия, по данным собеседника агентства, стало обрушение скальной породы на железнодорожное полотно.

«По информации Куйбышевской железной дороги, задержка пассажирских поездов может составлять до трех часов», — также уточнили в МЧС, заметив, что в настоящий момент в аварийных работах задействованы два восстановительных поезда из Аши и Златоуста. Остальные обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Теги: авария , вагоны , Челябинская область
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