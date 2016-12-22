Путин поручил заняться вопросом о бесплатных лекарствах льготникам

Президент России Владимир Путин поручил правительству уделить внимание вопросу об обеспечении бесплатными лекарствами льготной категории граждан. Об этом российский лидер заявил на совещании с кабинетом министров, передает ТАСС.



Путин отметил, что данная проблема является одной из самых острых в России. «Эти вопросы поднимались, как вы знаете, и в ходе прямой линии... Их задают, я уверен, и вам, и мне — в регионах, на встречах с людьми на различных мероприятиях», — сказал президент.

Российский лидер отметил, что информационно-аналитическая система мониторинга и контроля в сфере закупок лекарств (ИАС), которая отслеживает закупки лекарств, с марта работает в тестовом режиме, а в полном объеме она будет работать с января 2018 года. Путин отметил, что на данный момент нужно «окончательно отладить эту работу». Он подчеркнул, что необходимо «предусмотреть» ответственность участников торгов за корректные и достоверные сведения, которые они размещают в системе.



ИАС была создана госкорпорацией «Ростех» по поручению Путина. Система должна отслеживать и контролировать цены на медикаменты на госторгах. С ее помощью государство хочет сэкономить на закупках лекарств. Как сообщал РБК со ссылкой на протокол совещания у первого заместителя руководителя аппарата правительства Максима Акимова, госкорпорация «Ростех» готова безвозмездно передать права на ИАС Министерству здравоохранения.

В мае в Государственную думу был внесен законопроект о субсидиях на лекарства из региональных бюджетов. Он касался закупки лекарств, которые входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств. Законопроект предлагает государству компенсировать россиянам, чей доход превышает прожиточный минимум (9691 руб.), расходы на медикаменты в размере 90% от их стоимости. В том случае, если доход гражданина ниже прожиточного минимума, сумма компенсации должна быть увеличена.

В мае газета «Известия» со ссылкой на директора Института экономики здравоохранения Ларису Попович сообщала, что Министерство здравоохранения разрабатывает программу, по которой все участники обязательного медицинского страхования могут получать бесплатные лекарства, которые выписал врач по рецепту.

Как сообщила представитель Министерства здравоохранения Елена Максимкина, бесплатные лекарства для граждан России будут стоить государству 500 млрд руб. в год. На данный момент бесплатные медикаменты получают граждане России с определенными заболеваниями, в том числе с вирусом иммунодефицита человека, туберкулезом, онкологическими и генетическими заболеваниями. В 2016 году государство потратило на бесплатные лекарства около 350 млрд руб., рассказал РБК директор Центра экономики и управления в здравоохранении Юрий Крестинский.