Конституционный суд посмертно отказал Носику в рассмотрении жалобы

Конституционный суд (КС) посмертно отказал в рассмотрении жалобы Антона Носика на вынесенный ему приговор по делу о возбуждении ненависти или вражды. Носик считал, что тот противоречит основному закону страны. Об этом говорится в сообщении «Открытой России», адвокат которой, Сергей Бадамшин, представлял в суде интересы скончавшегося недавно блогера (есть в распоряжении РБК).

В определении КС сказано, что оспариваемая норма не противоречит Конституции, так как основной государственный закон предусматривает ограничение свободы слова в целях защиты граждан, суверенитета и территориальной целостности страны.

Кроме того, в ответе КС говорится о том, что ст. 282 (возбуждение ненависти или вражды, по которой был осужден Носик. — РБК) «не содержит неопределенности». Согласно сообщению «Открытой России», суд указал, что уголовную ответственность и вынесенный штраф нельзя расценивать как нарушение прав, так как в последнем случае речь идет только о лишении свободы.

«По факту суд не рассмотрел ни одного довода из жалобы. Это политическое решение и это сигнал всем по поводу 282-й статьи», — считает Бадамшин.

Как отметила координатор «Открытой России» Мария Баронова, Носик «был нацелен на борьбу за полную отмену 282-й статьи УК, помогал другим осужденным по ней с оглаской и оплатой штрафов, и эта жалоба в Конституционный суд была одним из наших совместных шагов в кампании против статьи 282».

В феврале 2016 года против Носика возбудили уголовное дело по ч.1 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Поводом послужил пост блогера, опубликованный в ноябре 2015 года в «Живом журнале», который блы посвящен сирийским беженцам. По версии обвинения, в нем Носик «горячо приветствовал» авиаудары по территории Сирии и говорил, что для него, «как и любого израильтянина», эта страна всегда была и остается «военным противником».

Обвинение настаивало на том, что блогер совершил действия, направленные «на возбуждение ненависти и вражды против группы лиц, именуемой «сирийцы». Прокурор требовал приговорить Носика к двум годам колонии.

Блогер отказался признать свою вину и не стал удалять пост, несмотря на рекомендации адвоката. Защита Носика требовала закрыть дело за отсутствием состава преступления.

В октябре 2016 года Пресненский суд столицы приговорил Антона Носика к штрафу в размере 500 тыс. руб. по делу об экстремизме. Суд посчитал, что в посте блогер «имел умысел возбуждения ненависти и вражды к группе «сирийцы» по национальному и территориальному признаку». В декабре этого же года решением суда размер штрафа был снижен до 300 тыс. руб. Носик оплатил его в январе 2017 года.

Защита блогера 15 февраля подала в президиум Мосгорсуда кассационную жалобу на приговор. Тогда же в своем заявлении адвокат «Открытой России» Сергей Бадамшин сообщил о намерении подать жалобу в Конституционный суд.

Носик умер в ночь на 9 июля на 52-м году жизни, по предварительным данным, от сердечного приступа. Его похоронили в Москве на Востряковском кладбище.