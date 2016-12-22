Руководителя сибирского центра Transparency оштрафовали на 10 тыс. руб.

Руководителя сибирского центра антикоррупционной организации Transparency International Станислава Андрейчука оштрафовали на 10 тыс. руб. Такое решение вынес Центральный районный суд г. Барнаула.

«Дали 10 тысяч штрафа за участие в несогласованной акции и помеху пешеходам», — сообщил РБК Андрейчук. По его словам, он уже покинул здание суда и находится в офисе.

Ранее сообщалось, что в Барнауле был задержан руководитель сибирского отделения Transparency International Станислав Андрейчук за нарушение порядка проведения публичного мероприятия (ст. 20.2 КоАП), в частности, за участие в антикоррупционном митинге 8 апреля. В Transparency назвали арест Андрейчука «незаконным» и заявили о намерении оспорить его.

Пресс-секретарь российского отделения организации Артем Ефимов связал арест с местной избирательной кампанией. В частности, по его словам, это касается расследования Андрейчука о превращении муниципальной газеты «Вечерний Барнаул» в фактический печатный орган «Единой России».

