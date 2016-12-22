В Ульяновской области предложили заменить «брак» на «семейный союз»

Семейный совет Ульяновской области предложил заменить понятие «брак» на «семейный союз». Об этом написал на своей странице в Twitter губернатор области Сергей Морозов‏.

Он отметил, что словосочетание «семейный союз» лучше отражает «сущность создания института семьи», в которой преобладает любовь и верность.

Предложение было озвучено на заседании областного совета по демографической политике.

В 2015 году жительница Красноярска Светлана Зверькова с группой единомышленников выступила с аналогичным предложением из-за того, что понятие «брак», по ее мнению, «несет разрушение» и «настраивает молодоженов на разлад». Соответствующее письмо она направила президенту России Владимиру Путину и мэру Красноярска Эдхаму Акбулатову, сообщал 12 ноября телеканал «Вести. Красноярск».