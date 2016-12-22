Прибыль Volvo за полугодие выросла почти в два раза

Чистая прибыль шведского автоконцерна Volvo по итогам первого полугодия 2017 года выросла почти в два раза. Об этом свидетельствуют данные из отчета компании.
С начала текущего года чистая прибыль компании составила 10,8 млрд шведских крон (около $1,304 млрд). За аналогичный период 2016 года автоконцерн заработал 5,7 млрд шведских крон. Разводненная прибыль на акцию за полгода составила 5,24 шведской кроны ($0,63).
Прибыль Volvo во втором квартале 2017 года составила примерно 6 млрд крон ($724 млн). Разводненная прибыль на акцию составила 2,91 кроны ($0,35). Выручка за квартал выросла до 88,409 млрд крон ($10,662 млрд).
В российской пресс-службе Volvo сообщили, что с начала года компания реализовала на отечественном рынке на 34,7% больше автомобилей, чем за аналогичный период в 2016 году. За последние полгода было продано 3,1 тыс. автомобилей шведской марки. В целом же в мире с начала года было продано 277,6 тыс. автомобилей, что на 8,2% больше показателей аналогичного периода 2016 года.
В конце июня стало известно, что Volvo совместно с производителем средств безопасности для автомобилей Autoliv, а также разработчиком графических процессоров для компьютерных игр Nvidia разработают беспилотный автомобиль.