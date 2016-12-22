Сравнивший с «грязью» количество денег в России депутат получил медаль

Премьер-министр России Дмитрий Медведев наградил председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, известного своей фразой «у нас денег, как грязи», медалью Петра Столыпина II степени, соответствующее сообщение размещено на сайте правительства.

Согласно документу, госнаграда присуждена «за заслуги в законотворческой деятельности, направленной на решение стратегических задач социально-экономического развития страны».

Двумя днями ранее, 17 июля, Макарову объявил благодарность российский президент Владимир Путин «за заслуги в развитии бюджетного и налогового законодательства и добросовестную работу».

Андрей Макаров на форуме «Единой России» 28 марта 2016 года заявил о том, что Россия не испытывает недостатка в деньгах. «Главное надо понять: у нас денег, как грязи, — сказал он. — Просто ими распоряжаться эффективно мы не всегда можем».

За январь—февраль 2016 года дефицит российского бюджета, по оценке Минфина, составлял 112,7 млрд руб., или 0,9% ВВП.