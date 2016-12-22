В Испании нашли мертвым экс-главу старейшего банка страны

В Испании найден мертвым Мигель Блеса, бывший председатель банка Caja Madrid. Его тело с огнестрельным ранением груди было обнаружено на частном участке на юге Испании, передает Associated Press. Сотрудники Гражданской гвардии Испании исключили версию умышленного убийства, расследуются версии о смерти из-за несчастного случая и о суициде, рассказала агентству сотрудник гвардии на условиях анонимности.

По данным испанского издания El Pais, тело Блесы было найдено на ферме в южной провинции Кордове, куда банкир часто ездил на охоту. Утром по местному времени, позавтракав со знакомыми, Блеса отправился к машине, которая была припаркована в гараже. В гараже его тело обнаружил один из работников фермы, он сообщил об этом властям.

Источники издания в Гражданской гвардии также заявили, что обстоятельства смерти указывают на самоубийство. По данным источников, он приехал на ферму в среду и намеревался провести там несколько дней. Сотрудники Гражданской гвардии опрашивают людей, находившихся на ферме.

Мигель Блеса был председателем Caja Madrid, пишет издание. В 2011 году произошло слияние Caja Madrid с семью другими банками, в результате был образован конгломерат Bankia. Но в 2012 году банк столкнулся с финансовыми проблемами, испанские власти частично национализировали его. Банк получил от властей в общей сложности €18 млрд, пишет AP.

Он также проходил по так называемому делу черных карт, связанному с финансовыми махинациями в Caja Madrid. Руководству банка выделялись черные кредитные карты, за 10 лет пользования было израсходовано более €15 млн, сообщала газета The Guardian в 2014 году. Деньги были потрачены на отпуска, дорогие покупки и ужины в ресторанах. Расходы по карте Блесы составляли более €436 тыс., а его месячная зарплата в банке составляла €3,5 млн. Суд в Испании признал в феврале Блесу, экс-руководителя МВФ Родриго Рато и других бывших руководителей банка виновных в мошенничестве. Как пишет El Pais, приговоренные подали апелляцию на решение суда.

Банк Caja Madrid являлся старейшим в Испании банком, он был основан в декабре 1702 года.