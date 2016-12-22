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Дума проголосовала за одобрение кандидатов в главы РАН Путиным
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Дума проголосовала за одобрение кандидатов в главы РАН Путиным
Общество, 14:52
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Дума проголосовала за одобрение кандидатов в главы РАН Путиным

В среду, 19 июля, во втором чтении депутаты Госдумы приняли законопроект о новой процедуре выборов главы Российской академии наук. Документ уже рассматривался во втором чтении неделю назад, 12 июля. Его вновь вернули на этот этап, поскольку депутаты комитета по образованию и науке решили добавить еще одну правку. Среди причин, по которым выборы руководителя РАН будут признаны несостоявшимися и их придется проводить вновь, указали отказ президента подписывать соответствующий приказ о назначении.

Эту правку предложил глава профильного комитета Вячеслав Никонов («Единая Россия»), рассказывала РБК пресс-секретарь профильного комитета Госдумы Татьяна Сухова. «Причины такого решения — законодатель должен предусмотреть все ситуации, которые могут возникнуть», — указывала она. Президент всегда имел право не подписать тот или иной указ или закон, но поправку нельзя назвать формальной, замечал первый замглавы комитета Олег Никонов (КПРФ). Он пояснял, что раньше вариант, что глава страны откажется утверждать избранного научным сообществом кандидата, не рассматривался. По его мнению, эта поправка подчеркивает статус РАН как зависимой и подчиненной организации не только от правительства, но и от администрации президента.

За закон проголосовали 323 депутата, против — 31 парламентарий, передает корреспондент РБК. Против выступили представили фракции КПРФ. «Поправка нарушает концепцию закона», — заявил во время принятия депутат Николай Коломейцев (КПРФ). «Президент если не захочет, он все равно его [главу РАН] не утвердит. Зачем мы издеваемся над этим законом?» — возмутился депутат. Никонов ответил, что поправка защищает права президента, «чтобы он назначил того человека, которому сможет доверять». В третьем чтении закон будет рассмотрен в четверг, 20 июля, заявил Никонов.

Никонов — один из авторов законопроекта. Документ был подготовлен и внесен 6 июня. Помимо него инициаторами выступили депутаты-академики РАН Николай Герасименко и Геннадий Онищенко и член профильного комитета Гаджимет Сафаралиев. Основное предложение документа — обязанность РАН согласовывать кандидатов в президенты академии с правительством.

Процедуру выборов в РАН было решено пересмотреть весной. В марте все три кандидата на пост главы академии сделали «самоотвод» и сорвали выборы. Это произошло, потому что в них вмешалась администрация президента, рассказывали весной собеседники РБК. Интересы помощника президента Андрея Фурсенко и президента Курчатовского института Михаила Ковальчука не совпали с интересами руководства академии.​

Авторы: Полина Звездина, Вера Холмогорова.
Теги: Госдума , РАН , законопроект
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