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Страшнов покинул пост главы «Почты России» с правительственной грамотой
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Страшнов покинул пост главы «Почты России» с правительственной грамотой
Общество, 14:20
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Страшнов покинул пост главы «Почты России» с правительственной грамотой

Глава «Почты России» Дмитрий Страшнов покинул свой пост с почетной грамотой правительства России, сообщается в соответствующем распоряжении, подписанном премьер-министром России Дмитрием Медведевым 17 июля.

В постановлении говорится, что Страшнов награждается почетной грамотой «за достигнутые трудовые успехи и большой вклад в развитие почтовой связи».

Дмитрий Страшнов покинул пост главы «Почты России» после скандала в ноябре 2016 года, когда Генпрокуратура потребовала возбудить против него уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями. По версии следствия, Страшнов назначил в 2014 году себе премию в размере более 95 млн руб. вместо положенных, по мнению прокуратуры, 3,2 млн руб.

Также в феврале 2017 года было заведено дело по факту назначения Страшновым премий своим заместителям общей суммой 179,7 млн руб. в 2015 году, притом, что убытки предприятия в 2014 году составили 4 млрд руб., перекрытые лишь финансированием из федерального бюджета размером в 5,4 млрд руб.

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Дмитрий Страшнов занимал пост главы «Почты России» с 2013 года по 2017 год. До этого он работал в «Tele2 Россия» (сейчас — «T2 РТК Холдинг»), Philips Consumer Electronics, Electrolux Home Appliances. Его предшественник, Александр Киселев, был уволен из-за задержки более 500 т зарубежных отправлений в аэропортах Москвы.

2 июля стало известно, что контракт с ним не будет продлен. Новым главой «Почты России» стал Николай Подгузов, ранее занимавший пост замглавы Минэкономразвития.

Теги: отставка , «Почта России» , Дмитрий Страшнов , почетная грамота
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