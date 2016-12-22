Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,43 58,91 EUR Нал. 68,60 67,92 USD Бирж. 59,05 -0,13 EUR Бирж. 68,04 -0,35 USD ЦБ. 59,24 -0,13 EUR ЦБ. 68,28 -0,12 EUR/USD 1,15 -0,00 ММВБ 1940,58 -0,37% РТС 1035,40 -0,29% Brent 49,09 +0,80% DJIA 21574,73 -0,25% Nasdaq 6344,31 +0,47% FTSE 7390,76 +0,01%
Власти Китая частично заблокировали WhatsApp на территории страны
Лента новостей
МВД Абхазии опубликовало фото подозреваемых в убийстве туриста из России 14:01, Общество Власти Китая частично заблокировали WhatsApp на территории страны 13:51, Общество Минюст Грузии заявил о двух отказах Киева выдать Саакашвили 13:48, Политика Ротенберг вышел из числа совладельцев издательства «Просвещение» 13:44, Бизнес В Крыму создадут рабочую группу для наблюдения за настроением туристов 13:32, Политика Неудачная перспектива: как ДНР хотели превратить в Малороссию 13:31, Мнение Однопартийцы внесли $1,9 млн залога за экс-губернатора Харькова Добкина 13:22, Политика В Росгвардии рассказали о похвале Собянина за работу на акциях 12 июня 13:18, Общество Россия завоевала пятое золото на чемпионате мира по водным видам спорта 13:18, Спорт Минфин поддержал раздельное регулирование вина и остального алкоголя 13:15, Экономика Мормон и рокер: что известно о новом после США в России Хантсмане 13:14, Политика Власти Москвы рассказали о банкротстве компании-владельца эвакуаторов 13:02, Авто Экс-мэра Керчи приговорили к восьми годам колонии за взятку 13:01, Политика Суд освободил из-под стражи осужденного за разбой инвалида Мамаева 12:58, Общество Газета «Советский спорт» не вышла в Москве из-за технического сбоя 12:49, Технологии и медиа Google запустила адаптированную под запросы пользователей ленту новостей 12:46, Технологии и медиа Сурков рассказал о «хайпе по поводу воображаемого государства Малороссия» 12:44, Политика В парламент Петербурга внесли законопроект о борьбе с фейковыми митингами 12:43, Политика Оборот бизнеса вокруг шоу «Дом-2» превысил 5,7 млрд руб. в год 12:41, Технологии и медиа Еврокомиссия предложила ввести пошлины до 33% на российскую сталь 12:39, Бизнес Деньги из «лобного места»: экономика скандального шоу «Дом-2» 12:38, Бизнес В Подмосковье задержано движение 18 поездов из-за обрыва кабеля 12:37, Общество Совет судей определил стоимость свадьбы дочери судьи на Кубани 12:34, Общество Эстонская полиция через 14 лет поисков нашла украденный велосипед 12:30, Общество ОАК предсказала покупки самолетов российскими авиакомпаниями на $135 млрд 12:26, Бизнес Совфед заявил об ответных мерах на решение Польши о сносе памятников 12:24, Политика
Власти Китая частично заблокировали WhatsApp на территории страны
Общество, 13:51
0
Власти Китая частично заблокировали WhatsApp на территории страны
Власти Китая, ужесточившие контроль над интернетом, начали блокировку мессенджера WhatsApp на территории страны, об этом пишет The New York Times со ссылкой на источник.

По этим данным, китайские фильтры частично блокировали приложение, в результате чего некоторые пользователи не смогли продолжить привычный обмен сообщениями.

Накануне в китайских соцсетях появилось ограничение на упоминание образа Винни-Пуха. Анимированные картинки с изображением героя также исчезли из мессенджера WeChat и аналога Twitter Sina Weibo, писала Financial Times. По версии издания, исчезновение Винни-Пуха связано с тем, что медвежонка сравнивают с председателем КНР Си Цзиньпином.

Запрет на персонажа Алана Милна появился в преддверии съезда Коммунистической партии Китая, во время которого должны объявить назначения на ключевые посты.
Теги: Китай , Интернет , цензура
Главное
Сурков рассказал о «хайпе по поводу воображаемого государства Малороссия» Политика
Материалы по теме
В китайских соцсетях решили бороться с Винни-Пухом Общество
Китай испытал первый серийный образец боевого беспилотника CH-5 Технологии и медиа
Китай направил военных на создание первой зарубежной базы Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку