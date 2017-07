Власти Китая частично заблокировали WhatsApp на территории страны

Власти Китая, ужесточившие контроль над интернетом, начали блокировку мессенджера WhatsApp на территории страны, об этом пишет The New York Times со ссылкой на источник.По этим данным, китайские фильтры частично блокировали приложение, в результате чего некоторые пользователи не смогли продолжить привычный обмен сообщениями.Накануне в китайских соцсетях появилось ограничение на упоминание образа Винни-Пуха. Анимированные картинки с изображением героя также исчезли из мессенджера WeChat и аналога Twitter Sina Weibo, писала Financial Times. По версии издания, исчезновение Винни-Пуха связано с тем, что медвежонка сравнивают с председателем КНР Си Цзиньпином.Запрет на персонажа Алана Милна появился в преддверии съезда Коммунистической партии Китая, во время которого должны объявить назначения на ключевые посты.