Объем потребительских кредитов в России с начала года вырос почти на 40%

Объем потребительских кредитов, выданных в России в первом полугодии 2017 года, вырос на 38,4%. Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на информацию 4,1 тыс. кредиторов.
По данным НБКИ, с начала года объем выдачи потребительских кредитов в России составил 986,2 млрд руб. За аналогичный период в 2016 году — 712,4 млрд руб.
В НБКИ отметили, что самые высокие темпы роста объемов выданных потребительских кредитов были зафиксированы в Санкт-Петербурге (58,4%), Белгородской области (52,8%), Волгоградской (50,8%) и Архангельской (50,3%) областях. Наименьшие — в Ярославской области (13,1%), Республике Саха (Якутия) (16,2%), Самарской области (22,5%) и Приморском крае (23,4%).
По словам генерального директора НБКИ Александра Викулина, «в предыдущие пару лет» банки «ужесточали свою кредитную политику» и «сознательно сокращали объемы потребительского кредитования, выдавая кредиты только гражданам с хорошей кредитной историей и низкой долговой нагрузкой». Он отметил, что сейчас «на фоне стабилизации национальной экономики и адаптации к текущей ситуации на рынке» банки «находят возможности для расширения необеспеченного кредитования». Викулин добавил, что люди также стали «оптимистичнее в отношении перспектив российской экономики и динамики собственных доходов». При этом он подчеркнул, что «пока реальные доходы населения снижаются». Это, по мнению директора НБКИ, является «одним из главных рисков» для розничного кредитования в стране.
В мае российские банки зафиксировали всплеск потребительского кредитования. Как сообщали в пресс-службе Сбербанка, выдачи потребительских кредитов в мае составили более 76 млрд руб. В кредитной организации прирост выдач связали с последовательным понижением ставок.