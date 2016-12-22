Однопартийцы внесли $1,9 млн залога за экс-губернатора Харькова Добкина

За депутата Верховной рады Украины от партии «Оппозиционный блок», бывшего губернатора Харьковской области Михаила Добкина был внесен залог в размере 50 млн грн ($1,9 млн). Об этом сообщила пресс-служба партии.

По информации «Оппозиционного блока», залог за Добкина внесли его коллеги по партии Вадим Новинский и Борис Колесников. Первый внес 30 млн грн, второй — 20 млн грн.

Добкин заявил, что однопартийцы приняли решение внести залог без его ведома.

«Это один из прекрасных моментов, которые называют товариществом», — цитирует пресс-служба партии Добкина.

В «Оппозиционном блоке» сообщили, что в данный момент адвокаты бывшего губернатора Харьковской области готовят апелляцию на решение суда о его аресте. Сам Добкин заявил, что считает, что он «не опасный человек для государства», поэтому его «незачем прятать и изолировать от общества в тюрьму».

В конце июня генпрокурор Украины Юрий Луценко запросил согласие Верховной рады на задержание и арест Добкина. Экс-главу Харьковской области подозревают в умышленном сговоре группы лиц «для злоупотребления служебным положением», а также с целью завладения 78 га земли в городе Харькове стоимостью более 200 млн грн (свыше 498 млн руб.).

Верховная рада 13 июля лишила Добкина депутатской неприкосновенности и разрешила привлечь его к уголовной ответственности. 15 июля Суд в Киеве постановил арестовать Добкина.