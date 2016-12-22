МВД Абхазии опубликовало фото подозреваемых в убийстве туриста из России

МВД Абхазии опубликовало фотографии братьев Даура и Адгура Джинджолия, которых подозревают в убийстве туриста из России Андрея Кабанова во время его отдыха в этой стране с семьей. Фотоснимки разместили на странице абхазского МВД в соцсети Facebook.

Подозреваемые дают признательные показания. Адгур Джинджолия выдал следователям нож, которым убил свою жертву, а также ювелирные украшения и два фотоаппарата потерпевших родственников и знакомых жертвы, в похищении которых он участвовал. Украденные вещи хранились в лесу, недалеко от места жительства подозреваемого.

Убийство российского туриста Андрея Кабанова, по данным Генпрокуратуры Республики Абхазия, произошло 11 июля в устье реки Аапста Гудаутского района. Двое в масках, вооруженных огнестрельным и холодным оружием, напали на группу отдыхающих из Москвы — семьи Кабановых и Чижиковых, которые путешествовали с детьми. Прокуратура также рассматривает и другую версию произошедшего, согласно которой неизвестные убили мужчину на берегу моря.

Также преступники похитили жен и детей обеих семей. Позже силовики освободили похищенных. 12 июля Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства россиянина. Расследование уголовного дела лично контролирует президент Абхазии Рауль Хаджимба.

​Первого подозреваемого в убийстве сотрудники МВД Абхазии задержали 12 июля, а второй сам сдался спецслужбам, сообщила Служба госбезопасности (СГБ) Абхазии 16 июля. Согласно данным прокуратуры Абхазии, подозреваемыми в убийстве оказались братья — Джинджолия Адгур Васильевич 1988 года рождения (задержали 12 июля) и Джинджолия Даур Васильевич 1987 года рождения (задержали 16 июля). Они проживали в селе Абгархук Гудаутского района.