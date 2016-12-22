Минюст Грузии заявил о двух отказах Киева выдать Саакашвили

Генеральная прокуратура Грузии дважды требовала у властей Украины выдачи бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и дважды получила отказ, заявила министр юстиции Грузии Тея Цулукиани. Об этом сообщает ТАСС.

Цулукиани сообщила журналистам, что дело Саакашвили не является политическим, так как «материалы дела свидетельствуют против [него]». «Наш запрос был обоснован, на Украину отправлены доказательства, и на основании этих материалов украинская сторона может принять то решение, которое приемлемо для нее», — сказала она.

Президент Украины Петр Порошенко сначала заявил, что запроса от Грузии не поступало, однако затем «перепроверил и уточнил, что запрос...действительно поступал». Он объяснил отказ тем, что Украина попросила у Грузии дополнительные материалы, которые бы стали весомым основанием для экстрадиции Саакашвили.

В Грузии на экс-президента заведены несколько уголовных дел. Он обвиняется в растрате $5,9 млн через специальную службу охраны президента, избиении депутата грузинского парламента в 2005 году, превышении полномочий при разгоне акции оппозиции в 2007 году, разгроме и отъеме у предпринимателя Бадри Патаркацишвили телеканала «Имеди». В 2014 году Саакашвили заочно арестован и объявлен властями Грузии в международный розыск. На его имущество в стране наложен арест.

Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии с 2004 года по 2013 год. За несколько дней до истечения полномочий он покинул страну. В 2015 году Саакашвили было предоставлено гражданство Украины, в связи с чем он лишился грузинского гражданства. С мая 2015 года по ноябрь 2016 года он занимал пост главы Одесской областной государственной администрации (ОГА). После ухода с поста в Одесской ОГА Саакашвили заявил о намерении создать собственную партию («Рух новых сил», зарегистрирована в феврале 2017 года) и «отнять Украину у Порошенко». В апреле партия «Рух новых сил» объединилась с партией «Воля».