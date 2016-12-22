Газета «Советский спорт» не вышла в Москве из-за технического сбоя

Номер газеты «Советский спорт» не вышел в Москве в среду, 19 июля, из-за технического сбоя. Об этом РБК заявил главный редактор издания Николай Яременко.

«Технический сбой произошел. Номер вышел во всех регионах, в том числе в Санкт-Петербурге, единственное, он не напечатан в Москве. Дальше все будет выходить», — сообщил Яременко. Он добавил, что «редакция работает над завтрашним номером». Он будет «и в регионах, и в Москве», отметил Яременко.

«Советский спорт» — ежедневная советская и российская газета, старейшее из спортивных периодических изданий в России. Первый номер газеты вышел 20 июля 1924 года. Тогда она носила название «Красный спорт». В марте 1946 года издание было переименовано. Газета выходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре, Краснодаре, Хабаровске.