ОАК предсказала покупки самолетов российскими авиакомпаниями на $135 млрд

Объединенная авиастроительная корпорация ожидает, что в ближайшие 20 лет российские авиакомпании приобретут 1170 новых самолетов на общую сумму в $135 млрд. Такие показатели содержатся в докладе ОАК, который был представлен на международном авиасалоне МАКС-2017 в подмосковном Жуковском.

По данным корпорации, имеющиеся твердые заказы покрывают 47% предполагаемого спроса. При этом наибольший спрос будет у узкофюзеляжных самолетов вместимостью 91–120 кресел, тогда как спрос на широкофюзеляжные самолеты (вместимостью более 325 кресел) будет снижаться.

Текущий парк российских авиаперевозчиков состоит из 981 самолета.

В 2016 году вице-президент компании «Иркут» Кирилл Будаев рассказывал о том, что до 2035 года она рассчитывает выпустить примерно 1080 самолетов. По его словам, 300–350 из них будет продано на внутреннем рынке и еще 650–700 — на внешнем.