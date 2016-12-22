Google запустила адаптированную под запросы пользователей ленту новостей

Корпорация Google объявила о запуске обновленного сервиса — персонализированной новостной ленты. Сообщение об этом размещено в блоге компании. Оптимизацией своей новостной ленты Google занимается с момента ее появления в декабре 2016 года.

Теперь новостная лента Google будет предлагать пользователям одноименной поисковой системы не только новости, но и видеоролики, музыку, статьи и другие материалы, подобранные с учетом интересов пользователя на основе его запросов в Сети.

В сообщении указано, что адаптированная лента новостей пока доступна в приложении Google на iOS и Android — с сегодняшнего воспользоваться ею могут пользователи из США, а через две недели она будет доступна пользователям по всему миру.

«Мы хотим, чтобы люди понимали, что они потребляют информацию, найденную в Google», — сказал журналистам Саши Тхакур, вице-президент по инженерным проектам Google, сообщает Bloomberg.

По его словам, в перспективе персонализированная лента новостей будет интегрирована с браузером Chrome — в компании рассчитывают, что стартовая страница Google.com в «один прекрасный день» будет выглядеть как персонализированный веб-сайт, который предлагает пользователю информацию, которая будет ему интересна.

При этом в компании обещают позаботиться о том, чтобы предоставить пользователю разные точки зрения на тему, которая его интересует — в адаптированную новостную ленту могут попадать заметки из разных источников, которые отражают разные позиции.

Bloomberg также отмечает, что принцип предоставления персонализированного контента пользователем напоминает тот, что уже встроен в социальные сети типа Facebook и LinkedIn. Тем не менее, руководство компании отмечает, что адаптированная новостная лента Google не будет похожа на социальные сети. «Эта лента действительно будет отражать ваши интересы, а не то, чем интересуются ваши друзья», — обещает Бен Гомес, возглавляющий подразделение Google по поиску.