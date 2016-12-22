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В Подмосковье задержано движение 18 поездов из-за обрыва кабеля
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В Подмосковье задержано движение 18 поездов из-за обрыва кабеля
Общество, 12:37
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В Подмосковье задержано движение 18 поездов из-за обрыва кабеля

В Подмосковье из-за обрыва повреждения электрического кабеля задержано движение 18 поездов, сообщили РБК в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Собеседник РБК уточнил, что авария произошла в 10:24 на перегоне Мытищи-Пушкино Ярославского направления МЖД. «По предварительной информации, подрядная организация при производстве строительных работ повредила электрический кабель устройства сигнализации централизации блокировки, отвечающей за движение поездов в автоматическом режиме», — сообщили в пресс-службе МЖД.

Сотрудник пресс-службы добавил, что на место прибыли аварийно-восстановительные бригады и поврежденный кабель был устранен.

Во время ремонтных работ работ движение электропоездов на перегоне было организовано по специальному режиму — поезда проезжали поврежденный участок на сниженной скорости, что отражалось на увеличении интервала. «В настоящее время в направлении Москвы задерживается 11 электричек, из Москвы семь электричек», — рассказали в пресс-службе.

Ранее, 5 июля, из-за грозы было нарушено движение электричек Ярославского направления. Движение пригородных поездов было организовано по специальному режиму, с увеличенными интервалами. Для удобства пассажиров были введены компенсационные автобусные маршруты.

Теги: Подмосковье , поезда , ЛЭП , задержка поездов
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