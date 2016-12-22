Госдума одобрила надзор за ранее осужденными наркоманами

Депутаты Госдумы на заседании в среду, 19 июля, одобрили в окончательном, третьем чтении правительственные поправки, устанавливающие административный надзор за ранее осужденными наркоманами и наркодилерами. Как сообщает корреспондент РБК, «за» проголосовали 394 депутата, против один.



В соответствии с принятым законом, люди, «неоднократно совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ», после освобождения из тюрьмы должны будут от одного до четырех раз в месяц являться в полицию. Также осужденному ранее наркоману или наркодилеру судом может быть наложен запрет на нахождение в определенных местах, посещение массовых мероприятий и выезд за пределы той или иной территории.



Административный надзор будет устанавливаться исключительно решением суда и на срок от одного до трех лет.



Требование административного надзора будет распространяться на тех, кто был осужден за «приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также культивирование в крупном размере растений, содержащих такие вещества», говорится в законе.



Поправки были внесены в конце февраля правительством.



Как отмечал ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, «зачастую осужденные за употребление наркотиков впоследствии становятся наркосбытчиками, а это крайне опасно для общества, ведь руками таких людей наркозависимыми может стать большое число людей». «Потому освободившиеся из мест лишения свободы должны оставаться в поле зрения правоохранительных органов», — заключил Пискарев.