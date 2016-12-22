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Разработчик Sukhoi Superjet получит кредит на самолеты для «Аэрофлота»
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Разработчик Sukhoi Superjet получит кредит на самолеты для «Аэрофлота»
Бизнес, 11:50
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Разработчик Sukhoi Superjet получит кредит на самолеты для «Аэрофлота»

Банк ВТБ и «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) на авиасалоне МАКС-2017 подписали соглашение о предоставлении кредита в размере 25 млрд руб. на поставку самолетов «Аэрофлоту», сообщает корреспондент РБК.

«Мы прорабатываем ряд совместных сделок, где банк будет кредитовать ГСС, сегодня обсуждали проект поставки самолетов Superjet компании «Аэрофлот». Общий объем кредита составляет 28 млрд руб. Сделка знаковая», — сказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Валерий Лукьяненко. Он подчеркнул, что 19 июля ВТБ и ГСС договорились о выдаче кредита в размере 25 млрд руб.

Президент «Гражданских самолетов Сухого» Владислав Масалов пояснил, что «сделка взаимосвязана с вчерашним соглашением по поставке «Аэрофлоту» 20 самолетов (SSJ-100. — РБК)».

«Это как раз финансирование производства этих самолетов. В текущем году мы произведем и поставим 31 самолет, прежде всего ГТЛК (Государственная транспортная лизинговая компания. — РБК) и ирландской компании «СитиДжет», — сказал он. По словам Масалова, в среднесрочной перспективе это будет 35–40 самолетов.

«Отрадно, что мы от финансирования продаж переходим к финансированию производства самолетов», — считает глава ГСС.

Накануне Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), которая является акционером ПАО «Компания «Сухой», и «Аэрофлот» при участии «ВЭБ-Лизинга» заключили соглашение о поставке и передаче в лизинг 20 самолетов SSJ-100. Контракт является развитием меморандума о намерениях, подписанного в январе 2015 года «Аэрофлотом» и «Гражданской авиакомпанией Сухого», входящей в холдинг «Сухой». Указанные лайнеры поставят вдобавок к 30, закупленным в 2016 году. Законтрактованные самолеты будут поставлены в двухклассной компоновке.

Ближнемагистральный пассажирский самолет SSJ-100 разработан компанией «Гражданские самолеты Сухого». Его производство началось в 2008 году, однако фактически поставки стали осуществлять с 2011 года. По информации на июль 2017 года, произведено 137 SSJ-100. Эти самолеты эксплуатируют не только российские, но и итальянские, мексиканские, таиландские, ирландские, армянские, казахские и египетские авиакомпании.

Теги: ВТБ , «Аэрофлот» , «Сухой»
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