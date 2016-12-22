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Подрядчики Apple подали в суд на поставщика чипов Qualcomm
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Подрядчики Apple подали в суд на поставщика чипов Qualcomm
Бизнес, 11:27
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Подрядчики Apple подали в суд на поставщика чипов Qualcomm

Четыре компании, на мощностях которых проводится сборка iPhone и другой техники компании Apple, обвинили поставщика чипов Qualcomm Inc в нарушении антимонопольного законодательства. Они обратились в окружной суд США по южному округу Калифорнии, их иски стали ответом на иск Qualcomm, которая требует от подрядчиков платить ей лицензионные отчисления. Apple призвала их перестать платить отчисления, передает Reuters.

Иск против Qualcomm подали Hon Hai Precision Indusctry Co, Wistron Corp., Compal Electronics Inc и Pegatron Corp., они обвиняют Qualcomm в нарушении антитрестовского Акта Шермана, действующего с 1890 года.

Qualcomm предоставляет Apple технологию модемных чипов, которая позволяет продуктам компании подключаться к мобильным сетям. Компания увязывает продажу технологий с обязательными патентными выплатами. В январе Apple подала в суд на Qualcomm за требования лицензионных выплат и за то, что компания удержала $1 млрд лицензионных скидок. После этого Apple обратилась к подрядчикам и призвала их не платить лицензионные отчисления Qualcomm, а Qualcomm подала в мае встречный иск к Apple.

Президент Qualcomm Дерек Аберле в апреле заявил, что «поставщики Apple обязаны платить роялти Qualcomm в соответствии с заключенными лицензионными соглашениями, включая за продажу iPhone компании Apple».

Член руководства Apple, имя которого агентство не приводит, подтвердил, что компания поможет своим подрядчикам с юридическим сопровождением в суде.

Теги: иск , Apple , Qualcomm
Главное
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