Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,52 59,00 EUR Нал. 68,69 68,03 USD Бирж. 59,16 -0,02 EUR Бирж. 68,20 -0,19 USD ЦБ. 59,24 -0,13 EUR ЦБ. 68,28 -0,12 EUR/USD 1,15 -0,00 ММВБ 1938,27 -0,48% РТС 1031,96 -0,62% Brent 48,94 +0,49% DJIA 21574,73 -0,25% Nasdaq 6344,31 +0,47% FTSE 7394,03 +0,05%
Совфед утвердил протокол к соглашению о размещении ВС России в Сирии
Лента новостей
Деньги из «лобного места»: экономика скандального шоу «Дом-2» 12:38, Бизнес В Подмосковье задержано движение 18 поездов из-за обрыва кабеля 12:37, Общество Совет судей определил стоимость свадьбы дочери судьи на Кубани 12:34, Общество Эстонская полиция через 14 лет поисков нашла украденный велосипед 12:30, Общество ОАК предсказала покупки самолетов российскими авиакомпаниями на $135 млрд 12:26, Бизнес Совфед заявил об ответных мерах на решение Польши о сносе памятников 12:24, Политика Госдума приняла закон о курортном сборе в туристических регионах России 12:08, Политика Совфед утвердил протокол к соглашению о размещении ВС России в Сирии 11:57, Политика Госдума одобрила надзор за ранее осужденными наркоманами 11:56, Общество Разработчик Sukhoi Superjet получит кредит на самолеты для «Аэрофлота» 11:50, Бизнес Владелец «Билайна» объявил о запуске мессенджера 11:46, Технологии и медиа «Советский спорт» объяснил невыход газеты в Москве 11:43, Спорт Россия увеличила вложения в госдолг США до уровня 2014 года 11:27, Экономика Подрядчики Apple подали в суд на поставщика чипов Qualcomm 11:27, Бизнес «Милан» предложил за футболиста «Реала» €85 млн 11:25, Спорт Преемница Macarena побила мировой рекорд по числу прослушиваний 11:20, Общество Transparency сообщила о задержании главы своего сибирского отделения 11:15, Политика Начальник главного штаба Вооруженных сил Франции подал в отставку 11:07, Политика Лайфхак: Как избежать обмана при платежах и денежных переводах в Интернет 11:03, Партнерский материал Госдума упростила получение украинцами гражданства России 10:58, Политика Кончаловский назвал сроки запуска сети фастфуда «Едим как дома» 10:55, Бизнес СМИ сообщили о задымлении на борту самолета в аэропорту Хургады 10:55, Общество Владелец трети эвакуаторов в Москве предупредил кредиторов о банкротстве 10:34, Бизнес Мэр Омска Двораковский подал в отставку 10:29, Политика ФНС разместит на своем сайте информацию о долгах и штрафах компаний 09:55, Экономика Более половины россиян заявили о влиянии погоды на самочувствие 09:52, Общество
Совфед утвердил протокол к соглашению о размещении ВС России в Сирии
Политика, 11:57
0
Совфед утвердил протокол к соглашению о размещении ВС России в Сирии

Совет Федерации одобрил протокол к соглашению с Сирией о размещении авиационной группы Вооруженных сил (ВС) России в этой стране. Соответствующий документ регулирует принципы размещения российской авиационной группы, ее имущества в Сирии и вопросы функционирования этой группы, передает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности председателя комитета Евгения Серебренникова.

Протокол предполагает, что Сирия для размещения на своей территории российской авиагруппы передает России в безвозмездное пользование на время действия соглашения и протокола земельный участок местности аэродрома Хмеймим и недвижимость на его территории. Протокол дает право российской стороне решать юридические вопросы в местах размещения своей авиагруппы и в отношении ее личного состава и членов семей военных и гражданского персонала. Определены «иммунитеты и привилегии», а также «порядок сотрудничества по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи по гражданским, уголовным делам и делам об административных правонарушениях».

Согласно протоколу, соглашение будет действовать 49 лет и автоматически продлевается на последующие 25-летние периоды, если стороны не уведомят о намерении прекратить его менее чем за один год до истечения очередного периода.

Авиабаза Хмеймим находится на западе Сирии. На аэродроме базируется авиационная группа из России. Правительство Сирии передало России инфраструктуру этой базы в бессрочное безвозмездное пользование по договору, который подписали в Дамаске 26 августа 2015 года. 7 октября 2016 года Госдума ратифицировала это соглашение. Протокол подписали в январе 2017 года в Дамаске.

Теги: Совет Федерации , Сирия , ВВС России
Главное
Госдума упростила получение украинцами гражданства России Политика
Материалы по теме
Дума ратифицировала протокол о размещении российской авиагруппы в Сирии Политика
Госдума ратифицировала соглашение о российской авиагруппе в Сирии Политика
Россия и Сирия подписали соглашение о пункте ВМФ в Тартусе на 49 лет Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку