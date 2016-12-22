Совфед утвердил протокол к соглашению о размещении ВС России в Сирии

Совет Федерации одобрил протокол к соглашению с Сирией о размещении авиационной группы Вооруженных сил (ВС) России в этой стране. Соответствующий документ регулирует принципы размещения российской авиационной группы, ее имущества в Сирии и вопросы функционирования этой группы, передает ТАСС со ссылкой на исполняющего обязанности председателя комитета Евгения Серебренникова.

Протокол предполагает, что Сирия для размещения на своей территории российской авиагруппы передает России в безвозмездное пользование на время действия соглашения и протокола земельный участок местности аэродрома Хмеймим и недвижимость на его территории. Протокол дает право российской стороне решать юридические вопросы в местах размещения своей авиагруппы и в отношении ее личного состава и членов семей военных и гражданского персонала. Определены «иммунитеты и привилегии», а также «порядок сотрудничества по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи по гражданским, уголовным делам и делам об административных правонарушениях».

Согласно протоколу, соглашение будет действовать 49 лет и автоматически продлевается на последующие 25-летние периоды, если стороны не уведомят о намерении прекратить его менее чем за один год до истечения очередного периода.

Авиабаза Хмеймим находится на западе Сирии. На аэродроме базируется авиационная группа из России. Правительство Сирии передало России инфраструктуру этой базы в бессрочное безвозмездное пользование по договору, который подписали в Дамаске 26 августа 2015 года. 7 октября 2016 года Госдума ратифицировала это соглашение. Протокол подписали в январе 2017 года в Дамаске.