Transparency сообщила о задержании главы своего сибирского отделения

В Барнауле был задержан руководитель сибирского центра антикоррупционной организации ​Transparency International Станислав Андрейчук. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Пресс-секретарь ​Transparency International Артем Ефимов подтвердил РБК задержание Андрейчука. По его словам, руководителя сибирского центра организации обвиняют в нарушении порядка проведения публичного мероприятия (ст. 20.2 КоАП). В частности, речь идет о его участии в антикоррупционном митинге 8 апреля.

«Максимальные санкции по этой статье — это 15 суток ареста. Почему-то про Стаса вспомнили сейчас, спустя три месяца. Сам Стас это связывает с местной избирательной кампанией. В сентябре там пройдут местные депутатские выборы. Стас, поскольку он специалист по финансированию политических партий, избирательных кампаний, политического консалтинга, пиара и т.д., провел нехитрый мониторинг газеты «Вечерний Барнаул», которая принадлежит городу и финансируется из городского бюджета. Он обнаружил, что она фактически превратилась в печатный орган местного отделения «Единая Россия». Это исследование он выпустил вчера, а сегодня мы имеем то, что имеем», — сообщил Ефимов.

Сам Станислав Андрейчук заявил РБК, что связывает свое задержание с выходом антикоррупционных докладов.

«Я сейчас в суде. Обвиняют меня в участии в митинге аж 8 апреля. Я это дело связываю с тем, что в последние недели вышло несколько моих докладов, посвященных коррупции в сфере выборов», — пояснил Андрейчук.

Артем Ефимов также сообщил РБК, что в данный момент Андрейчук находится в суде и намерен «заявить ходатайство о переносе рассмотрения дела», поскольку он «не мог связаться с адвокатом». «Его задержали и спешно доставили в УВД, откуда его столь же спешно увезли в суд», — добавил Ефимов.

В ​Transparency International сообщили, что считают задержание Андрейчука «незаконным» и будут «обжаловать привлечение его к ответственности».