Начальник главного штаба Вооруженных сил Франции подал в отставку

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Франции генерал Пьер де Вилье подал в отставку из-за «глубоких разногласий» с французским президентом Эмманюэлем Макроном по поводу сокращения бюджета в военном ведомстве. Об этом сообщает «Би-би-си».

В заявлении он написал, что больше не «гарантирует жизнеспособность модели армии», которая должна обеспечивать безопасность в стране.

Главный штаб армии Франции 57-летний генерал Пьер де Вилье возглавил 15 января 2014 года по решению совета министров Франции, писала газета Le Monde. До этого он занимал пост замглавы этого ведомства. Предыдущий глава французского военного ведомства, 60-летний адмирал Эдуар Гий, покинул свою должность в силу возрастных ограничений, которые действуют в армии Франции.