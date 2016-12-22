Владелец трети эвакуаторов в Москве предупредил кредиторов о банкротстве

Компания «Мосгорлогистик», владеющая третью московских эвакуаторов, уведомила своих кредиторов, что намерена просить о банкротстве. Такая запись появилась в базе данных «СПАРК-Интерфакс» 15 июня, обратили внимание «Ведомости».

В заявлении компании сказано, что ООО «Мосгорлогистик» «уведомляет кредиторов и всех заинтересованных лиц о своем намерении обратиться в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании должника несостоятельным».

Газета отмечает, что еще в мае оператор платных парковок и эвакуации в Москве — ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) — заявил о своем намерении расторгнуть с компанией «Мосгорлогистик» контракт на эвакуацию автомобилей. Контракт на самом деле был расторгнут в конце июня.

Кроме компании «Мосгорлогистик» эвакуацией автомобилей в Москве занимается сам АМПП (155 машин) и «Сервис-интегратор» (50 машин). Компания «Мосгорлогистик» отвечала за работу 100 эвакуаторов.

Представитель АМПП сообщил «Ведомостям», что подрядчик халатно относился к обязанностям: повреждал автомобили при эвакуации, за три с половиной года эксплуатации эвакуаторов не обновлял их парк. Кроме того, у компании задолженность более чем на 100 млн руб. по налогам и сборам.

Представитель оператора платных парковок Москвы сообщил «Ведомостям», что эвакуация неправильно припаркованных автомобилей действительно нерентабельна, так как ​стоимость перемещения одной машины составляет более 8 тыс. руб., а водители платят за возврат машины от 3 тыс. до 7 тыс. руб.

Кроме того, в Москве сокращается число нарушителей — за 2016 год автомобилей было эвакуировано на 6% меньше, чем в 2015 год, говорит представитель АМПП.