Путин поручил Вайно и Кириенко советоваться с партиями о главах регионов

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, которое определяет порядок внесения и согласования кандидатур на должность глав регионов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В распоряжении указано, что «консультации с политическими партиями по кандидатурам на должность высшего должностного лица» субъектов Российской Федерации проводятся руководителем администрации президента России (в настоящее время эту должность занимает Антон Вайно. — РБК) «или первым заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Кириенко С.В.».
В документе также указано, что распоряжение президента вступает в силу со дня его подписания.
В конце июня в администрации президента прошел семинар для губернаторов регионов. Источники РБК рассказали, что семинар посвящен экономическим темам, и выборы в регионах на нем не обсуждались.