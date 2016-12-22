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Apple запатентовала технологию сканирования пальцев для вызова спасателей
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Apple запатентовала технологию сканирования пальцев для вызова спасателей
Технологии и медиа, 09:27
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Apple запатентовала технологию сканирования пальцев для вызова спасателей

Корпорация Apple Inc. запатентовала способ вызова экстренных служб (911 в США) с помощью определенной последовательности сканирования отпечатков пальцев. Функция позволит вызвать спасателей, когда «обычные способы могут оказаться непрактичными». Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на реестр патентов и товарных знаков США.

Пользователь iPhone сможет, например, вызвать службу спасения, даже если находится под наблюдением злоумышленника.

Командой для набора номера спасательной службы может быть указанная пользователем последовательность сканирования отпечатков пальцев. Со стороны это будет выглядеть, как будто пользователь пытается разблокировать устройство, пишет издание.

Телефон можно запрограммировать так, чтобы в экстренной ситуации при активации этой функции началась запись аудио или видео. Таким же способом можно будет стереть персональную информацию, которая хранится на устройстве.

Функция поможет обойти пароли для входа в систему и уведомить экстренные службы о местонахождении пользователя.

Будет ли Apple внедрять технологию через обновления программного обеспечения, неизвестно. Однако запатентованные технологии не всегда внедряются в жизнь, но получение такого патента — хороший показатель для компании, отмечает CNN.

Apple не прокомментировала телеканалу ситуацию с патентом.

В пятницу, 14 июля, издание MarketWatch со ссылкой на аналитиков сообщало, что Apple может отложить поставки новых iPhone из-за проблем с датчиком отпечатков пальцев (Touch ID), который она пыталась усовершенствовать. Сейчас датчик находится на кнопке Home внизу экрана. Разработчики хотели убрать эту кнопку, а на ее место интегрировать сканер отпечатков пальцев. По словам аналитиков издания, функция плохо работает через стекло экрана телефона.

Теги: Apple , отпечатки пальцев , экстренная помощь , 911
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