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«Коммерсантъ» узнал о планах «Мираторга» купить около 32 тыс. га земли
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«Коммерсантъ» узнал о планах «Мираторга» купить около 32 тыс. га земли
Бизнес, 08:10
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«Коммерсантъ» узнал о планах «Мираторга» купить около 32 тыс. га земли

Агропромышленный холдинг «Мираторг», крупнейший в России производитель свинины и говядины, может приобрести около 32 тыс. га земли в Тульской и Брянской областях у Национальной земельной компании (НЗК) Александра Лебедева. Об этом «Коммерсанту» сообщили два источника в отрасли.

По словам одного из собеседников издания, НЗК владеет примерно 27 тыс. га в Тульской области и еще около 5 тыс. га в Брянской.

Специалисты аналитического центра «Совэкон» в конце 2016 года оценивали стоимость земли НЗК в Тульской области в 22 тыс. руб. за 1 га. По словам директора центра Андрея Сизова, стоимость земли в Брянской области может составлять от нескольких тысяч до 10–15 тыс. руб. за 1 га, поскольку в регионе отсутствует устоявшийся рынок сельхозземли, отмечает издание. Таким образом «Мираторг» может потратить на земли НЗК до 670 млн руб.

Газета отмечает, что НЗК, которая выращивает на этих землях картофель, зерновые и овощи, могла задуматься о продаже из-за падения рентабельности бизнеса. Оно, по информации газеты, связано с перепроизводством картофеля в последние два года.

В «Мираторге» и НЗК «Коммерсанту» не стали комментировать информацию о сделке. Представитель Александра Лебедева также не ответил на вопросы издания.

В начале июня стало известно, что компания «Мираторг» планирует заняться производством молока и сыра. Как сообщал РБК президент холдинга Виктор Линник, общий объем инвестиций в новые направления может составить до $400 млн.

Теги: «Коммерсантъ» , «Мираторг» , НЗК
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